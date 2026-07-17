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'मन्नत' में आधी रात को हुई सीक्रेट मीटिंग! शाहरुख खान को लेकर अपनी सबसे बड़ी फिल्म बनाने जा रहे हैं आर्यन खान?
बॉलीवुड के गलियारों से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। नेटफ्लिक्स पर अपनी पहली सीरीज 'द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड' (The Ba***ds of Bollywood) की जबरदस्त सफलता के बाद, किंग खान के बड़े नवाब यानी आर्यन खान अब बड़े पर्दे पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
लेकिन गॉसिप के गलियारों में चर्चा इस बात की नहीं है कि वो फिल्म बना रहे हैं, बल्कि इस बात की है कि इस फिल्म का लीड हीरो कौन होने वाला है!
आधी रात को 'मन्नत' में क्या पका?
बॉलीवुड के एक बेहद करीबी इनसाइडर ने खुलासा किया है कि पिछले हफ्ते शाहरुख खान के बंगले 'मन्नत' में आधी रात को एक बेहद गुप्त मीटिंग हुई। इस मीटिंग में शाहरुख, गौरी खान और आर्यन के अलावा रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की कोर टीम मौजूद थी।
सूत्रों की मानें तो आर्यन खान ने अपने पिता शाहरुख खान को एक हाई-ऑक्टेन, डार्क-कॉमेडी थ्रिलर की स्क्रिप्ट सुनाई है। कहा जा रहा है कि स्क्रिप्ट सुनने के बाद शाहरुख इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने तुरंत इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी।
इनसाइडर का दावा है कि 'आर्यन हमेशा से चाहते थे कि वो अपने पिता को तभी डायरेक्ट करें जब उनके पास एक बिल्कुल अलग और कल्ट स्क्रिप्ट हो। ओटीटी पर अपनी काबिलियत साबित करने के बाद, आर्यन अब अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की ओर बढ़ रहे हैं।'
2027 का सबसे बड़ा धमाका?
हालांकि, शाहरुख खान इस समय अपनी बेटी सुहाना खान के साथ आने वाली मेगा-एक्शन फिल्म 'किंग' की शूटिंग में व्यस्त हैं, जो दिसंबर 2026 में रिलीज होने वाली है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आर्यन खान का यह बिग-स्क्रीन डायरेक्टोरियल डेब्यू, जिसमें वो खुद अपने पिता को डायरेक्ट करेंगे, 2027 की शुरुआत में फ्लोर पर आ सकता है। यह पहली बार होगा जब सिल्वर स्क्रीन पर बाप-बेटे की यह जोड़ी डायरेक्टर और एक्टर के रूप में एक साथ नजर आएगी।
इंटरनेट पर क्यों मचा है बवाल?
जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर लीक हुई, फैंस के बीच उत्सुकता सातवें आसमान पर पहुंच गई है। ट्विटर (X) और इंस्टाग्राम पर फैंस लगातार रिएक्ट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "SRK को आर्यन से बेहतर और कौन समझ सकता है? यह फिल्म बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी।"
हालांकि, अभी तक रेड चिलीज या शाहरुख खान की तरफ से इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन गॉसिप इंडस्ट्री में इसे साल की सबसे बड़ी डील माना जा रहा है।
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