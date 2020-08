क्या तीसरे बच्चे की प्लानिंग कर रहे शाहिद कपूर और मीरा राजपूत? एक्टर की पत्नी ने दिया यह जवाब

कुछ दिन पहले सैफ अली खान और करीना कपूर ने बताया था कि वे फिर से मम्मी-पापा बनने वाले है। हाल ही में अनुष्का शर्मा ने भी बेब बंप फ्लॉन्ट करते हुए अपनी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी। अब फैंस और से भी ये जानना चाहते हैं कि क्या वो भी तीसरे बच्चे को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं।

दरअसल, मीरा राजपूत ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर Ask Me Anything session रखा। इसी दौरान उन्होंने फैंस के कई सवालों के जवाब दिए। इस दौरान एक फैन ने सवाल पूछा कि क्या वो तीसरे बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं?







जिस पर मीरा ने लिखा- 'हम दो हमारे दो।' मीरा ने साफ कर दिया कि एक और बच्चे की उनकी प्लानिंग नहीं है। कपल के दो बच्चे बेटी मीशा कपूर और बेटा जैन कपूर है।



इसके अलावा मीरा ने शाहिद और अपने बच्चों से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए। मीरा ने खुलासा किया कि क्राउन उनका पसंदीदा सीरीज है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि वो शाहिद को 'सुनिए' कहकर बुलाती हैं। उन्हें थाई फूड पसंद है और डेविड बेकहम पसंदीदा फुटबॉलर हैं।







बता दें कि शाहिद कपूर ने मीरा राजपूत से साल 2015 में शादी की थी। इन दोनों की अरेंज मैरिज है। अपनी शादी को लेकर शाहिद कपूर और मीरा राजपूत लंबे समय तक चर्चा में रहे थे। बीती सात जुलाई को इन दोनों ने अपनी शादी की पांचवीं सालगिरह मनाई।