शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Anshuman Jha directorial debut film Lord Curzon Ki Haveli teaser released
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025 (16:00 IST)

रोमांच और कॉमेडी से भरा लॉर्ड कर्जन की हवेली का टीजर रिलीज, अंशुमन झा करने जा रहे डायरेक्टोरियल डेब्यू

Lord Curzon Ki Haveli Movie Teaser
गोल्डन रेशियो फिल्म्स और फर्स्ट रे फिल्म्स द्वारा निर्मित और मैक्स मार्केटिंग लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत 'लॉर्ड कर्जन की हवेली' पश्चिम में रह रहे एशियाई लोगों पर आधारित एक गहरी और परतदार कहानी है। एक ही शाम की पृष्ठभूमि में रची गई यह हिचकॉक-शैली की ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर अभिनेता अंशुमन झा के निर्देशन की पहली फिल्म है और मैक्स मार्केटिंग लिमिटेड की पहली प्रस्तुति भी। 
 
इस फिल्म में रसीका दुग्गल, अर्जुन माथुर, परेश पाहुजा और तन्मय धनानिया जैसे रचनात्मक कलाकारों का शानदार संगम देखने को मिलेगा। हाल ही में इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है, जिसे दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। 
 
'लॉर्ड कर्जन की हवेली' का टीज़र आपका ध्यान खींच लेता है और थ्रिलर प्रेमियों के लिए माहौल सेट करता है! इसकी शुरुआत होती है एक रहस्यमयी संदूक से, जिसे खोलने का इंतज़ार हो रहा है। कलाकार इसमें अपने परतदार किरदारों के साथ सामने आते हैं, ख़ासकर परेश पाहुजा जो अपनी दिलचस्प भूमिका से माहौल बना देते हैं। 
 
रसीका दुग्गल, अर्जुन माथुर और अन्य कलाकार शुरुआत में हल्की-फुल्की मज़ाक-मस्ती करते दिखते हैं, लेकिन जल्द ही वे उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते जो होने वाली है। संदूक खुलने के बाद एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना घटती है, जो माहौल को और गहरा, अंधेरा और खूनी बना देती है। 
 
निर्देशक अंशुमन झा ने एकल-लेंस तकनीक का उपयोग करते हुए सस्पेंस के उस्ताद अल्फ्रेड हिचकॉक को प्रत्यक्ष श्रद्धांजलि दी है – यह भारत की पहली सिंगल-लेंस मेनस्ट्रीम फिल्म है जो थियेट्रिकल रिलीज़ के लिए तैयार है।
 
अंशुमन झा ने कहा, ‘पहली बार’ हमेशा ख़ास होता है क्योंकि यह केवल एक बार ही होता है। यह मेरे निर्देशन की पहली फिल्म का पहला टीज़र है। हर हवेली के अपने राज़ होते हैं, और ‘लॉर्ड कर्ज़न की हवेली’ का टीज़र जारी करना ऐसा है मानो उस दुनिया का दरवाज़ा खोलना, जिसके साथ मैं जीता रहा हूं – अंधेरा, शरारती और अविस्मरणीय। इंतज़ार नहीं कर सकता कि आप इसमें क़दम रखें और चौंक जाएं।
गोल्डन रेशियो फिल्म्स, फ़र्स्ट रे फिल्म्स और मैक्स मार्केटिंग साथ आए हैं ‘लॉर्ड कर्जन की हवेली’ के लिए – एक ऐसा अनोखा बॉलीवुड सिनेमाई अनुभव पेश करने के लिए जो पूरी तरह “आउट-ऑफ़-द-बॉक्स” है। इंग्लिश काउन्साइड में पूरी तरह यूके में शूट की गई यह ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर सस्पेंस, ह्यूमर, धारदार ऐतिहासिक संकेतों और पहचान पर टिप्पणी को बेहतरीन ढंग से पिरोती है।
 
एक शुद्ध जॉनर फिल्म, यह ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर मेलबर्न में वर्ल्ड प्रीमियर कर चुकी है और यूरोप के सबसे बड़े जॉनर फिल्म फेस्टिवल रेज़र रील फ़्लैंडर्स में दिखाई जाने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म भी रही। इसने 2024 में लंदन के प्रतिष्ठित यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर अवॉर्ड भी जीता। बिकास मिश्रा द्वारा लिखी गई ‘लॉर्ड कर्ज़न की हवेली’ 10 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

क्या राज कुंद्रा ने ट्रांसफर किए थे शिल्पा शेट्टी की कंपनी को 15 करोड़ रुपए? एक्ट्रेस के वकील ने दिया जवाब

क्या राज कुंद्रा ने ट्रांसफर किए थे शिल्पा शेट्टी की कंपनी को 15 करोड़ रुपए? एक्ट्रेस के वकील ने दिया जवाबबॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा इन दिनों 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहे हैं। इस मामले की जांच मुंबई पुलिस कर रही है। इसी बीच खबर आई कि शिल्पा शेट्टी को लगभग 10 साल पहले उनके पति राज कुंद्रा से 15 करोड़ रुपए मिले थे। अब इन दावों पर शिल्पा शेट्टी के वकील ने सफाई दी है।

नेटफ्लिक्स की तमिल थ्रिलर सीरीज 'द गेम: यू नेवर प्ले अलोन' का ट्रेलर रिलीज

नेटफ्लिक्स की तमिल थ्रिलर सीरीज 'द गेम: यू नेवर प्ले अलोन' का ट्रेलर रिलीजखेल हमेशा मनोरंजन के लिए होते हैं। लेकिन क्या हो जब हर फैसला अचानक हकीकत को प्रभावित करने लगे और कुछ भी वैसा न रहे जैसा दिखता है? नेटफ्लिक्स की नई तमिल सीरीज 'द गेम: यू नेवर प्ले अलोन' का हाल ही में जारी किया गया ट्रेलर यह दिखाता है कि जब वर्चुअल दुनिया असल ज़िंदगी से टकराती है तो दांव कितने ऊंचे हो सकते हैं।

इस हॉलीवुड स्टार संग वन-नाइट स्टैंड करने के लिए तैयार हैं अमीषा पटेल, बोलीं- सभी उसूल ताक पर रख दूंगी...

इस हॉलीवुड स्टार संग वन-नाइट स्टैंड करने के लिए तैयार हैं अमीषा पटेल, बोलीं- सभी उसूल ताक पर रख दूंगी...बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। अमीषा भले ही 50 साल की उम्र में कुंआरी हो, लेकिन उनका नाम कई एक्टर्स संग जुड़ चुका है। हाल ही में एक पॉडकास्ट में अमीषा ने प्यार, क्रश और यहां तक वन नाइट स्टैंड को लेकर बात की है।

स्मृति ईरानी ने युवा प्रोफेशनल को दी करियर के लिए खास सलाह, बोलीं- 25 साल पहले जब मैंने अपने करियर शुरू किया...

स्मृति ईरानी ने युवा प्रोफेशनल को दी करियर के लिए खास सलाह, बोलीं- 25 साल पहले जब मैंने अपने करियर शुरू किया...एक्ट्रेस और राजनेता स्मृति ईरानी से हाल ही में एक कॉन्क्लेव में दिलचस्प सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों को जीवन का एक बेहद ज़रूरी और व्यावहारिक सबक दिया। जब उनसे पूछा गया कि जब वह अपने आइकॉनिक किरदार तुलसी के बारे में सोचती हैं, तो उनके दिमाग में सबसे पहला शब्द क्या आता है?

नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म 'पार्किंग' के निर्देशक राजकुमार बालाकृष्‍णन की वेबदुनिया संग खास बातचीत, खोले कई राज

नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म 'पार्किंग' के निर्देशक राजकुमार बालाकृष्‍णन की वेबदुनिया संग खास बातचीत, खोले कई राज71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरास्कारों में फिल्म 'पार्किंग' को तमिल भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। फिल्म को देखने वाले सभी लोगों ने इसे पसंद किया है। ऐसे में हाल ही में दिल्ली के विज्ञान भवन में जब फिल्म पुरस्कारों के वितरण का समारोह किया गया तब वेब दुनिया की फिल्म के निर्देशक से खास बातचीत हुई।

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com