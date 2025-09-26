शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025 (16:15 IST)

राइज एंड फॉल : आदित्य नारायण और कीकू शारदा की हुई भयानक लड़ाई, फूट-फूट कर रोए कॉमेडियन

Reality Show Update
रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में हाल ही में एक बड़ा विवाद देखने को मिला। शो में आदित्य नारायण और कीकू शारदा के बीच तीखी बहस हो गई। यह तब शुरू हुआ जब आदित्य ने कीकू से कहा कि वह उन्हें बार-बार "पागल" कहते रहते हैं और रेड रूम में हमेशा उन्हें टारगेट करते हैं।
 
कीकू बोले मज़ाक था, आदित्य ने कहा- अपमानजनक
कीकू ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने यह मज़ाक में कहा था, लेकिन आदित्य का कहना था कि यह बेहद अपमानजनक है। आदित्य ने यहां तक कह दिया कि कीकू में इतना साहस नहीं है कि वह सीधे नाम लेकर बात करें।
 
आदित्य ने कीकू को चुनौती देते हुए कहा कि चाहे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक कोई भी टास्क हो, वह उनका सामना कर सकते हैं। इस पर कीकू ने आदित्य को घमंडी करार दिया। वहीं आदित्य का कहना था कि वह पहले दिन से एक ही तरीके से खेल रहे हैं, जबकि कीकू बार-बार पलटी मारते रहते हैं।
 
कीकू का इमोशनल ब्रेकडाउन
बहस के बाद कीकू शारदा भावुक हो गए। उन्होंने अरबाज़ पटेल और धनश्री वर्मा से कहा – “मुझे गेम से कोई समस्या नहीं है, मुझे इस तरह के एटीट्यूड से समस्या है।” दूसरी तरफ, आदित्य नारायण ने नयंद दीप रक्षीत से कहा कि उनकी नज़र में गेम का सबसे कमजोर खिलाड़ी किकू ही है।
 
वर्कर्स बनाम रूलर्स
फिलहाल शो में घर दो हिस्सों में बंटा हुआ है। वर्कर्स टीम में बाली, अहाना कुमरा, अर्जुन बिजलानी, आन्या बांगड़, आरुष भोला और आकृति नेगी मेहनत कर रहे हैं। जबकि रूलर्स की गद्दी पर बैठे हैं धनश्री वर्मा, आदित्य नारायण, कीकू शारदा, कुब्रा सैत, नयंद दीप रक्षीत और अरबाज़ पटेल।
