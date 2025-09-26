शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025 (17:04 IST)

'क्वीन ऑफ मोनोलॉग्स' यामी गौतम का खुलासा, बोलीं- मोनोलॉग दिल से आता है, और अगली फिल्म में भी होगा

यामी गौतम धर आज इंडियन सिनेमा की सबसे टैलेंटेड और बेहतरीन एक्ट्रेसेज में से एक हैं। उन्होंने महिलाओं पर बनने वाली कहानियों, देशभक्ति और दमदार ड्रामा के साथ ही कई कमाल की फिल्मों में काम किया है। उनके द्वारा चुनी गईं फिल्में उनके स्किल और खास मतलब रखने वाली कहानी कहने के लिए उनके प्यार को दर्शाती हैं। 
 
यामी गौतम की सबसे बड़ी ताकतों में से एक यह है कि वो किस तरह से अपने डायलॉग्स को असल और दमदार बनाती हैं। यामी की आने वाली फिल्म का नाम 'हक़' है, जिसका टीजर रिलीज हो चुका है। इस टीजर में वह अपने लीड किरदार शाह बानो में बिल्कुल अलग अवतार में नजर आ रही हैं। 
 
अपनी पिछली फिल्म 'धूम धाम' में, यामी ने खासकर महिलाओं के संघर्ष पर एक दिल छू लेने वाले मोनोलॉग के जरिए एक यादगार परफॉर्मेंस दी थी। ऐसे में, एक हालिया इंटरव्यू में, उन्होंने बताया है कि उनकी एक्टिंग के लिए अच्छी स्क्रिप्ट (लेखन) कितना मायने रखती है।
 
यामी ने ‘धूम धाम’ के अपने मोनोलॉग पर कहा, जब मैंने स्क्रिप्ट में वो हिस्सा पढ़ा, तो मुझे मौका मिला कि मैं इसके लेखक से बात करूं, जो मेरे पति भी हैं। मैंने उनसे कहा, आपने ये कैसे लिखा? मुझे मत बताइए, मैं तो बस सारी औरतों की तरफ से आपको धन्यवाद कह सकती हूं। 
उन्होंने कहा, एक एक्टर और आर्टिस्ट के लिए ये सिर्फ डायलॉग याद करने की बात नहीं होती। इसे महसूस करना जरूरी है। ये दिल से आता है। और मुझे लगता है कि हर किसी के अपने-अपने अनुभव होते हैं।
 
यामी ने बताया कि अच्छी लिखाई उनके मोनोलॉग को और असरदार बनाने में मदद करती है। अपने पिछले मोनोलॉग्स का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा, सारा श्रेय लेखक को जाता है! हम बस उस भाव को सामने लाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं अच्छी लिखाई की फैन हूँ, और वो कमाल के लेखक हैं। 
 
उन्होंने कहा, मेरी पिछली फिल्मों में भी मोनोलॉग रहे हैं, जैसे ए थर्सडे में एक मोनोलॉग था, आर्टिकल 370 में कश्मीर की कला और हालात से जुड़ा एक अलग तरह का मोनोलॉग था। और अगली फिल्म जो आने वाली है, उसमें भी एक मोनोलॉग होगा। उम्मीद है कि आप सब ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि वो करीब आठ से दस मिनट लंबा है। लेकिन ये सिर्फ मोनोलॉग नहीं है, बल्कि एक और औरत की कहानी है, जो अलग समय, अलग हालात, जहाँ वो अपने दिल की बात सबसे सच्चे तरीके से कह रही है।
 
‘आर्टिकल 370’ और ‘धूम धाम’ की सफलता के बाद अब यामी एक और दमदार परफॉर्मेंस के लिए तैयार हैं अपनी अगली फिल्म 'हक' में। टीज़र में वो कड़े और असरदार डायलॉग्स बोलती नज़र आ रही हैं, और दर्शक उनके मोनोलॉग का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ये फिल्म शाह बानो की सच्ची कहानी पर आधारित है और उम्मीद है कि ये यामी के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक साबित होगी।
