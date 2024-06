वेलकम टू द जंगल की रिलीज डेट हुई पोस्टपोन, अब अगले साल होगी रिलीज!

Film Welcome to the Jungle: 'वेलकम' और 'वेलकम 2' की सफलता के बाद अब मेकर्स इस फ्रैंचाइजी की तीसरी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' लेकर आ रहे हैं। अहमद खान के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में लंबी चौड़ी स्टारकास्ट नजर आने वाली है। यह फिल्म इस साल क्रिसमस के मौके पर 20 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी।

लेकिन अब खबर आ रही है कि मेकर्स ने 'वेलकम टू द जंगल' की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया है। फिल्म का काम पूरा नहीं होने के कारण 'वेलकम 3' दिसंबर में अपनी रिलीज डेट से चूक सकती है। मेकर्स फिल्म को अगले साल रिलीज करने की योजना बना रहे हैं।

यह भी बताया जा रहा है कि क्रिसमस 2024 को आमिर खान की फिल्म 'सितारे जमीन पर' भी रिलीज हो रही है। ऐसे में बॉक्स ऑफिस क्लैश से बचने के लिए 'वेलकम टू द जंगल' के मेकर्स ने रिलीज डेट में बदलाव किया है।

बता दें कि वेलकम 3 में अक्षय कुमार, आफताब शिवदासानी, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, जॉनी लीवर, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, दलेर मेहंदी, मीका सिंह, राहुल देव, मुकेश तिवारी, शारिब हाशमी, इनामुलहक, जाकिर हुसैन और यशपाल शर्मा दिखेंगे।

इसके अलावा दिशा पाटनी, रवीना टंडन, लारा दत्ता, जैकलीन फर्नांडिस, वृहि कोडवारा जैसी एक्ट्रेस भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। बेस इंडस्ट्रीज ग्रुप द्वारा प्रस्तुत 'वेलकम टू द जंगल' फिरोज ए. नाडियाडवाला द्वारा निर्मित और अहम खान द्वारा निर्देशित है।