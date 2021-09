आश्रम की 'बबिता' का हॉट अंदाज, स्विमिंग पूल में नाश्ता करती आईं नजर

बॉबी देओल की वेब सीरीज में 'आश्रम' में 'बबिता' का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस त्रिधा चौधरी की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। वह फैंस के साथ अक्सर अपने हॉट फोटो और वीडियो शेयर करती रहती हैं।

बॉबी देओल की वेब सीरीज में 'आश्रम' में 'बबिता' का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस त्रिधा चौधरी की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। वह फैंस के साथ अक्सर अपने हॉट फोटो और वीडियो शेयर करती रहती हैं।

हाल ही में त्रिधा ने अपना एक वीडियो शेयर किया है, जो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में त्रिधा स्विमिंग पूल में नाश्ता करती नजर आ रही हैं।







वीडियो में त्रिधा मस्ती से झूमती दिखाई दे रही हैं। त्रिधा का यह हॉट अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, I wish that everyday could look like this.







बता दें कि त्रिधा पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2013 में बंगाली फिल्म मिशौर रोहोस्यो से की थी। त्रिधा ने साल 2016 में स्टार प्लस के शो दहलीज से अपना टीवी डेब्यू किया था।





से पहले त्रिधा चौधरी अमेजन प्राइम की वेब सीरीज बैंडिश बैंडिट में काम कर चुकी हैं। त्रिधा अपने ग्लैमर और बोल्ड अदाओं के लिए मशहूर हैं।