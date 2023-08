One Piece gear 5 जल्द होने वाला है रिलीज, यहां से देखें पूरा एपिसोड

one piece gear 5

'I’m gonna create a world where my friends can eat as much as they want' यह डायलॉग पढ़ते ही One Piece के फेंस को Luffy की याद आई होगी। भारत में जापानी एनीमे का काफी ट्रेंड है। आज के ट्रेंड के अनुसार भारत में Naruto, Demon Slayer और Death Note जैसे एनीमे काफी प्रचलित हैं। इन एनीमे में से एक One Piece भी है जो अधिकतर भारतीय देखना काफी पसंद करते हैं। One Piece एक जापानी मांगा सीरीज है जिसे Eiichiro Oda द्वारा लिखा और बनाया गया है। इस कहानी में Monkey D. Luffy नामक एक कैरेक्टर है जिसके इर्द-गिर्द ही सारी कहानी घूमती है।