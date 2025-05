What happens during Nautapa in India: 25 मई से शुरू हो रहा नवतपा एक अवधि होती है, जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है और सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश से गर्मी अधिक बढ़ जाती है। आमतौर पर यह अवधि मई या जून में होती है और 9 दिनों की होती है। धार्मिक मान्यतानुसार इस दौरान सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब होने के कारण गर्मी का प्रभाव विशेष अधिक होता है। आइये जानते हैं नवतपा या नौतपा में करने योग्य विशेष उपाय...