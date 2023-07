6 जुलाई 2023 : आपका जन्मदिन

How long will Amarnath Yatra last : 1 जुलाई 2023 से अमरनाथ गुफा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहला जत्था रवाना भी हो गया है। वर्ष 2023 में पहली बार अमरनाथ यात्रा 62 दिनों तक चलने वाली है। आओ जानते हैं कि यह यात्रा किस दिनांक तक चलेगी और क्या है यात्रा का मार्ग।