10 जुलाई 2023 : आपका जन्मदिन

Where do kanwarias go : 4 जुलाई 2023 से सावन का महीना प्रारंभ हो गया है। श्रावण मास में हर शहर में कावड़ यात्रा निकाली जाती है। कई कावड़िये दूर तक यात्रा करके शिवजी का जलाभिषेक करते हैं। यह बहुत ही पुण्‍य का कार्य है और शिवजी इससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आओ जानते हैं कि कहां से कहां तक के लिए कावड़ यात्रा का आयोजन होता है।