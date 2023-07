10 जुलाई 2023: किन राशियों के लिए प्रसन्नता भरा रहेगा आज का दिन, पढ़ें 12 राशियां

Why is milk offered on Shivling: भगवान शिव के निराकार स्वरूप शिवलिंग पर दूध, घी, शहद, दही, जल आदि अर्पित किया जाता है। पौराणिक कारणों के अनुसार शिवजी ने हलाहल नामक विष पी लिया था जिससे उनका शरीर तपने लगा। इसी तपन को दूर करने के लिए उन्हें उपरोक्त वस्तुओं से उनका अभिषेक किया गया। तभी से ही शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है।