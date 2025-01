तिथिनुसार स्वामी विवेकानंद जयंती आज, जानें उनके बारे में

Who Is Neeraj Chopra Wife Himani Mor: भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने हाल ही में हिमानी मोर से शादी करके सभी को चौंका दिया। नीरज की शादी की खबरों के साथ ही लोग हिमानी के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। लोग गूगल पर who is himani सर्च कर रहे हैं। आइए जानते हैं कौन हैं हिमानी मोर और कैसे दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई।