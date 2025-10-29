बुधवार, 29 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मुजफ्फरपुर , बुधवार, 29 अक्टूबर 2025 (14:54 IST)

बिहार चुनाव में राहुल गांधी की पहली सभा, दिया मेड इन बिहार का नारा

Rahul Gandhi Bihar rally
Rahul Gandhi Bihar Rally : लोकसभा में विपक्ष ने नेता राहुल गांधी ने बिहार में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं आपने दिल्ली बनाई, बेंगलुरु की सड़कें बनाई, गुजरात में आपने काम किया खून पसीना दिया। मुंबई को आपने मदद दी। दुबई आपकी मेहनत से बना है। आप अलग-अलग प्रदेशों की मदद कर सकते हो, शहरों को बना सकते हो तो फिर बिहार में आप ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिहार में अपनी पहली चुनावी सभा में राहुल ने मेड इन बिहार का भी नारा दिया।
 
उन्होंने कहा कि यहां पर 20 साल से नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं। अपने आप को अति पिछड़ा कहते हैं, बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए इन्होंने पिछले 20 साल में क्या किया? क्या आप ऐसा प्रदेश चाहते हैं जहां आपको कुछ ना मिले?
 
मेड इन बिहार का नारा : राहुल गांधी ने कहा कि मुझे बताइए आपके फोन के पीछे क्या लिखा है। मेड इन चाइना। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी और GST लागू करके सभी छोटे व्यवसायों को नष्ट कर दिया है। जहां भी देखो, मेड इन चाइना है। हम कहते हैं कि यह मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार होना चाहिए। मोबाइल, शर्ट, पैंट, ये सब बिहार में बनने चाहिए और बिहार के युवाओं को उन कारखानों में रोजगार मिलना चाहिए। हमें ऐसा बिहार चाहिए। ALSO READ: ओसामा के टिकट पर योगी आदित्यनाथ ने उठाए सवाल, क्या है रघुनाथपुर का सियासी गणित?
मोदी पर पलटवार : उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी बिहार के युवाओं से कहते हैं कि उन्होंने कम दाम में इंटरनेट डेटा दे दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि इसका फायदा Jio का मालिक उठा रहा है, पैसे वो बना रहा है। नरेंद्र मोदी ने जनता को डेटा नहीं दिया, अंबानी को इंटरनेट का स्पेक्ट्रम दिया।
 
नरेंद्र मोदी यह क्यों नहीं कहते कि मुंबई के 'धारावी' की जमीन, जिस पर बिहार के लोग रहते हैं, व्यापार करते है- वह मैंने अडानी को दे दी। बिहार में किसानों की जमीन छीनकर 1 रुपए में अडानी को दे दी। ALSO READ: बिहार चुनाव मेंं सरकारी नौकरी का चुनावी दांव क्या बनेगा गेमचेंजर?

नहीं चाहिए ऐसा बिहार : कांग्रेस नेता ने कहा कि बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं। वे खुद को अतिपिछड़ा कहते हैं, लेकिन उन्होंने 20 साल में यहां शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए कुछ नहीं किया। क्या आप ऐसा प्रदेश चाहते हैं- जहां अडानी को 1-2 रुपए में जमीन दे दी जाए और युवाओं को रोजगार न मिले। ऐसा बिहार हमें नहीं चाहिए। 
 
गरीबों के लिए गंदा पानी : उन्होंने कहा कि एक तरफ- मां यमुना बह रही हैं, जो प्रदूषित हैं। दूसरी तरफ- नरेंद्र मोदी के लिए पाइप से साफ पानी भरा गया ये सब इसलिए किया गया, क्योंकि मोदी को ड्रामेबाजी करनी थी। लेकिन जैसे ही जनता को TV पर साफ पानी वाला पाइपलाइन दिखा, नरेंद्र मोदी ने वहां जाने से मना कर दिया। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है, जहां अमीरों के लिए साफ पानी है और गरीबों के लिए गंदा पानी है। ALSO READ: क्या बिहार में अब खत्म हो रहा है लालू-नीतीश का 50 साल पुराना दौर?
 
क्या बोले तेजस्वी : इस अवसर पर महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि 20 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। सकरा को कुछ कारखाना मिला है क्या? कोई अच्छा अस्पताल मिला होगा? कोई विश्वविद्यालय मिला होगा? लोगों को नौकरी रोजगार मिला होगा? केवल घूसखोरी बढ़ी है की नहीं? जो 20 साल में नहीं दिए वे अगले 5 साल में कहां से देंगे?
edited by : Nrapendra Gupta 
भारत विरोधी गतिविधियों का अड्‍डा बना बांग्लादेश, अब हाफिज सईद का करीबी इब्तिसाम ढाका पहुंचा

भारत विरोधी गतिविधियों का अड्‍डा बना बांग्लादेश, अब हाफिज सईद का करीबी इब्तिसाम ढाका पहुंचाAnti India activities in Bangladesh: बांग्लादेश द्वारा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को अपने नक्शे में दिखाने के बाद अब कुख्यात आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज मोहम्मद सईद के करीबी कट्‍टरपंथी मौलाना ने हाल ही में बांग्लादेश का दौरा किया। ढाका पहुंचने के बाद इस मौलाना इब्तिसाम ने बांग्लादेश की पूर्वोत्तर से लगती सीमा पर भी दौरा किया।

Nitish Kumar हैं BJP के Puppet, Tejashwi Yadav के बयान से NDA पर क्यों बढ़ा दबाव

Nitish Kumar हैं BJP के Puppet, Tejashwi Yadav के बयान से NDA पर क्यों बढ़ा दबावबिहार चुनाव में महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे तेजस्वी प्रण नाम दिया गया है। इस बीच तेजस्वी के एक बयान सियासी गर्माहट को तेज कर दिया है। तेजस्वी यादव ने दबाव बढ़ा दिया है। ‘तेजस्वी प्रण’ को पटना में जारी करने के दौरान तेजस्वी ने कहा कि भाजपा नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बयान का हवाला देकर तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को भाजपा पुतले की तरह इस्तेमाल कर रही है और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी।

Gold : 4,100 रुपए सस्ता हुआ सोना, चांदी में 6,250 रुपए की गिरावट, जानिए क्यों गिर रहे हैं दाम

Gold : 4,100 रुपए सस्ता हुआ सोना, चांदी में 6,250 रुपए की गिरावट, जानिए क्यों गिर रहे हैं दामदीवाली से पहले तेजी लिए धातुओं के दाम अब लगातार गिर रहे हैं। मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतें 4,100 रुपए गिरकर 1,21,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गईं और वैश्विक बाजारों में 4,000 डॉलर प्रति औंस से नीचे आ गईं। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, सोमवार को सोने की कीमत 1,25,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी।

Tej Pratap Yadav : मेरे ऊपर लालू यादव की छत्रछाया नहीं, तेजस्वी और राहुल गांधी को लेकर क्या बोले तेजप्रताप यादव

Tej Pratap Yadav : मेरे ऊपर लालू यादव की छत्रछाया नहीं, तेजस्वी और राहुल गांधी को लेकर क्या बोले तेजप्रताप यादवबिहार विधानसभा चुनाव 2025 में लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव 2025 में जनशक्ति जनता दल नाम की नई पार्टी बनाकर मैदान में उतरे हैं। अपने बेटे के इन्हीं कारनामों के कारण लालू यादव ने तेजप्रताप को पार्टी व परिवार से 6 वर्षों के लिए निलंबित कर दिया है। अब उन्होंने एक नया बयान देकर सनसनी फैला दी है।

SIR के दूसरे चरण के एलान पर भड़का विपक्ष, चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के साथ मध्यप्रदेश में भी विरोध

SIR के दूसरे चरण के एलान पर भड़का विपक्ष, चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के साथ मध्यप्रदेश में भी विरोधबिहार के बाद अब चुनाव आयोग ने देश में दूसरे चरण 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया की शुरुआत करने के साथ एक बार सियासी पारा चढ़ गया है। चुनाव आयोग ने मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु सहित 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया शुरु करने का एलान किया है। चुनाव आयोग द्वारा 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की घोषणा के साथ ही सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है।

ओसामा के टिकट पर योगी आदित्यनाथ ने उठाए सवाल, क्या है रघुनाथपुर का सियासी गणित?

ओसामा के टिकट पर योगी आदित्यनाथ ने उठाए सवाल, क्या है रघुनाथपुर का सियासी गणित?Yogi Adityanath Raghunathpur rally: उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिवान के रघुनाथपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन द्वारा ओसामा को टिकट दिए जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि माफिया पर एक्शन डबल इंजन सरकार ही लेगी।

Bihar Assembly Elections 2025 : तो मुझे करें गिरफ्तार, बोले प्रशांत किशोर, SIR को लेकर चुनाव आयोग पर साधा निशाना

Bihar Assembly Elections 2025 : तो मुझे करें गिरफ्तार, बोले प्रशांत किशोर, SIR को लेकर चुनाव आयोग पर साधा निशानाअगर कोई गड़बड़ी हुई है, तो मुझे गिरफ्तार करें और उसे साबित करें। चुनाव आयोग द्वारा दो वोटर आईडी कार्ड मामले में नोटिस भेजने के बाद प्रशांत किशोर की यह टिप्पणी आई है।

बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन ने जारी किया घोषणा पत्र, नाम दिया तेजस्वी प्रण

बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन ने जारी किया घोषणा पत्र, नाम दिया तेजस्वी प्रणबिहार चुनाव के लिए महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र को तेजस्वी प्रण' नाम दिया गया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि सबका ध्यान रखते हुए यह घोषणा पत्र तैयार हुआ है। महागठबंधन ने कहा कि यह तेसज्वी का प्रतिज्ञा पत्र है।
