रघुनाथपुर में हिमंत बिस्वा सरमा बोले, सारे ओसामा को खत्म करना है

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि जब मुझे बताया गया कि मुझे रघुनाथपुर आना है, तो मेरे मन में आया कि वहां मुझे राम, सीता, लक्ष्मण सभी के दर्शन होंगे। मुझे बताया गया कि राम, सीता, लक्ष्मण तो हैं लेकिन ओसामा भी है।





NDA किसान, युवा और महिलाओं के सपनों के लिए काम कर रही है। विपक्ष सिर्फ अपने स्वार्थ और भ्रष्ट नीतियों में उलझा है।



इस बार साफ़ चुनाव, साफ़ नेतृत्व - NDA ही विकल्प



रघुनाथपुर विधानसभा, सिवान @BJP4Bihar

#BiharElection2025 pic.twitter.com/PnqExaSOLJ — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 4, 2025 सरमा ने कहा कि जब शुरुआत में राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, तो लोगों को लगता था कि लालू यादव हैं, मुलायम सिंह यादव हैं, राम मंदिर कैसे बनेगा, लेकिन इस देश ने दिखा दिया कि अगर इस देश में लालू यादव, मुलायम सिंह यादव हैं, तो इस देश में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह भी हैं। सरमा ने कहा कि जब शुरुआत में राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, तो लोगों को लगता था कि लालू यादव हैं, मुलायम सिंह यादव हैं, राम मंदिर कैसे बनेगा, लेकिन इस देश ने दिखा दिया कि अगर इस देश में लालू यादव, मुलायम सिंह यादव हैं, तो इस देश में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह भी हैं।

उन्होंने कहा कि हमारे रघुनाथपुर में शहाबुद्दीन और उनके परिवार ने हत्याओं में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हमें इस कलंक को मिटाना होगा। यह मुश्किल नहीं है। इस बार हमें मिलकर शहाबुद्दीन फैमिली और आरजेडी को बुरी तरह से हराना है और फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनाना है।

उल्लेखनीय है कि रघुनाथपुर में आज चुनाव प्रचार का आखिर दिन है। राजद ने यहां से मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शादाब को टिकट दिया है। उनका मुकाबला जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी विकास कुमार सिंह और जनसुराज पार्टी के राहुल कीर्ति से हैं। यहां 6 नवंबर को मतदान होना है। 2020 के चुनाव में यह सीट राजद के खाते में गई थी।

edited by : Nrapendra Gupta