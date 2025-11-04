मंगलवार, 4 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :रघुनाथपुर , मंगलवार, 4 नवंबर 2025 (15:18 IST)

रघुनाथपुर में हिमंत बिस्वा सरमा बोले, सारे ओसामा को खत्म करना है

Bihar Assembly Elections 2025 : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बिहार की रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान राजद प्रत्याशी ओसामा शादाब की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर दी। उन्होंने कहा कि चुनाव बाद देश में जितने भी ओसामा बिन लादेन है, सबको खत्म करना है। ALSO READ: तेजप्रताप और तेजस्वी की जंग तेज, बड़े का छोटे भाई पर निशाना, कहा- चुनाव के बाद मिलेगा...
 
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि जब मुझे बताया गया कि मुझे रघुनाथपुर आना है, तो मेरे मन में आया कि वहां मुझे राम, सीता, लक्ष्मण सभी के दर्शन होंगे। मुझे बताया गया कि राम, सीता, लक्ष्मण तो हैं लेकिन ओसामा भी है।

उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद, हमारे देश में जितने ओसामा बिन लादेन है सबको एक-एक करके खत्म करना है। उन्होंने कहा कि हमारा देश भगवान राम, भगवान कृष्ण, माता सीता का देश है, ये देश कभी ओसामा बिन लादेन का नहीं हो सकता। ALSO READ: मोकामा में ललन सिंह को महंगा पड़ा बयान, दर्ज हुई FIR
 
सरमा ने कहा कि जब शुरुआत में राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, तो लोगों को लगता था कि लालू यादव हैं, मुलायम सिंह यादव हैं, राम मंदिर कैसे बनेगा, लेकिन इस देश ने दिखा दिया कि अगर इस देश में लालू यादव, मुलायम सिंह यादव हैं, तो इस देश में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह भी हैं।
 
उन्होंने कहा कि हमारे रघुनाथपुर में शहाबुद्दीन और उनके परिवार ने हत्याओं में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हमें इस कलंक को मिटाना होगा। यह मुश्किल नहीं है। इस बार हमें मिलकर शहाबुद्दीन फैमिली और आरजेडी को बुरी तरह से हराना है और फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनाना है।
 
उल्लेखनीय है कि रघुनाथपुर में आज चुनाव प्रचार का आखिर दिन है। राजद ने यहां से मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शादाब को टिकट दिया है। उनका मुकाबला जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी विकास कुमार सिंह और जनसुराज पार्टी के राहुल कीर्ति से हैं। यहां 6 नवंबर को मतदान होना है। 2020 के चुनाव में यह सीट राजद के खाते में गई थी।
