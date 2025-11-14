बिहार चुनाव में SIR ने कर दिया खेल, यह क्या बोल गए अखिलेश?

Akhilesh Yadav News : बिहार विधानसभा चुनाव में आज मतगणना का दौर जारी है। बिहार के चुनाव परिणामों के रुझानों ने विपक्षी दलों के खेमे में हलचल पैदा कर दी है। चुनाव के परिणामों ने महागठबंधन को जोरदार झटका दिया है, जहां एनडीए बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का चुनावी नतीजों को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। पूर्व मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनौती देते हुए कहा है कि जो खेल बिहार में खेला गया है, वो उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाएगा। महागठबंधन के तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने SIR का विरोध करते हुए राज्य में यात्रा निकाली थी।

पूर्व मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनौती देते हुए कहा है कि जो खेल बिहार में खेला गया है, वो उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाएगा। यादव सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए महागठबंधन की हार का जिम्मेदार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और भारतीय जनता पार्टी को ठहराया है। उन्होंने विपक्षी खेमे के लिए एक नई रणनीति की भी घोषणा की।







बिहार में जो खेल SIR ने किया है वो प. बंगाल, तमिलनाडू, यूपी और बाक़ी जगह पर अब नहीं हो पायेगा क्योंकि इस चुनावी साज़िश का अब भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल, इनको नहीं खेलने देंगे।CCTV की तरह हमारा ‘PPTV’ मतलब ‘पीडीए प्रहरी’ चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा।… — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 14, 2025

अखिलेश ने कहा कि भाजपा का ये खेल अब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु समेत अन्य राज्यों में सफल नहीं होगा। इससे पहले भी अखिलेश यादव एसआईआर के खिलाफ बयान देते रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा था कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में आधार की मान्यता के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर वर्ष 2003 की मतदाता सूची स्पष्ट नहीं है।

ALSO READ: Election Updates: कौन बनेगा बिहार का 'बॉस', क्या टूट सकती है नीतीश कुमार की पार्टी अखिलेश ने कहा कि सीसीटीवी की तरह अब पीडीए प्रहरी भाजपा के मंसूबों को नाकाम करेगा। सपा अध्यक्ष ने भाजपा को राजनीतिक दल नहीं, बल्कि भाजपा छल बताया है। बिहार विधानसभा चुनाव में मतगणना का दौर जारी है। अभी तक के रुझानों में एनडीए बढ़त बनाए हुए है, वहीं महागठबंधन 50 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पा रही है आरजेडी और कांग्रेस के महा गठबंधन को करारा झटका मिल रहा है यानी एनडीए को बड़ा बहुमत मिलता दिख रहा है।

उल्‍लेखनीय है कि 2020 के चुनाव में 243 सीटों में से एनडीए के खाते में 126 सीटें गईं तो महागठबंधन के हिस्से में 110 सीटें आईं। 8 सीट अन्य दलों के कब्जे में गई, जिसमें असदद्दीन ओवैसी की AIMIM को 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) को सबसे अधिक 75 सीटों पर जीत मिली तो भाजपा के हिस्से में 74 सीटें आईं और वह दूसरे नंबर की पार्टी बनी।

