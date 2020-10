मुंगेर हिंसा पर संजय राउत का बड़ा बयान, बताया हिंदुत्व पर हमला

राउत ने कहा कि इस तरह की घटना अगर महाराष्‍ट्र, पश्चिम बंगाल या राजस्थान में होती तो राज्यपाल और भाजपा नेता राष्ट्रपति शासन की मांग करने लगते। उन्होंने कहा कि बिहार के राज्यपाल और भाजपा नेता इस पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं।

Munger firing incident is an attack on Hindutva. If such an incident were to happen in Maharashtra, West Bengal or Rajasthan, governors & BJP leaders would have demanded President's rule. So, why is Bihar governor & BJP leaders not raising questions?: Shiv Sena leader pic.twitter.com/OJjdSjzk32