हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. दानिश रिजवान ने इस पत्र की आड़ में लोजपा नेता एवं रामविलास पासवान के पुत्र चिराग को घेरने की कोशिश की है। पत्र में पासवान के निधन की न्यायिक जांच की मांग की गई है।

The way Manjhi Ji is talking about my father now, why didn't he show so much concern about him when he was hospitalised? Everyone is playing politics over a dead person now, why no one bothered to visit him when he was alive?: LJP President Chirag Paswan on Jiten Ram Manjhi https://t.co/2huWJ0HprN