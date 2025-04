बैसाखी पर निबंध: नई फसल और नवचेतना का उत्सव, जानिए क्या है इस दिन लगने वाले मेले की खासियत

difference between lohri and baisakhi in hindi: भारत विविधताओं का देश है, और यहां हर त्योहार किसी न किसी सांस्कृतिक, धार्मिक या मौसमी बदलाव से जुड़ा होता है। पंजाब की धरती पर ऐसे ही दो प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं – लोहड़ी और बैसाखी।