शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025
  28 जुलाई 2025, सोमवार के शुभ मुहूर्त
पं. हेमन्त रिछारिया

28 जुलाई 2025, सोमवार के शुभ मुहूर्त

28 July 2025 ke Muhurat
28 July 2025 Today Shubh Muhurat: आज आपका दिन मंगलमयी रहे, यही शुभकामना है। 'वेबदुनिया' प्रस्तुत कर रही है खास आपके लिए आज के दिन के विशिष्ट मुहूर्त। अगर आप आज वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या आज कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं तो आज के शुभ मुहूर्त में ही कार्य करें ताकि आपके कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सकें। ज्योतिष एवं धर्म की दृष्टि से इन मुहूर्तों का विशेष महत्व है। मुहूर्त और चौघड़िए के आधार पर 'वेबदुनिया' आपके लिए प्रतिदिन के खास मुहूर्त की सौगात लेकर आई है।ALSO READ: हरियाली तीज की पूजा के शुभ मुहूर्त, पूजन सामग्री और विधि
 
प्रस्तुत हैं आज के मुहूर्त | 28 July Muhurat : 
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, शक संवत्-1947, ईस्वी सन्-2025
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
अयन-दक्षिणायण
मास-श्रावण
पक्ष-शुक्ल
ऋतु-वर्षा
वार-सोमवार
तिथि (सूर्योदयकालीन)-चतुर्थी
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-पूर्वाफाल्गुनी
योग (सूर्योदयकालीन)-परिघ
करण (सूर्योदयकालीन)-वणिज
लग्न (सूर्योदयकालीन)-कर्क
शुभ समय- 6:00 से 7:30 तक, 9:00 से 10:30 तक, 3:31 से 6:41 तक
राहुकाल-प्रात: 7:30 से 9:00 बजे तक  
दिशा शूल-आग्नेय 
योगिनी वास-नैऋत्य
गुरु तारा-उदित
शुक्र तारा-उदित
चंद्र स्थिति-कन्या
जयंती/त्योहार/व्रत/मुहूर्त-विनायकी चतुर्थी व्रत/भद्रा
यात्रा शकुन-मीठा दूध पीकर यात्रा करें।
आज का मंत्र-ॐ सौं सौमाय नम:।
आज का उपाय-गणेश मंदिर में सफेद तिल के मोदक अर्पित करें। 
वनस्पति तंत्र उपाय-पलाश के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
(निवेदन-उपर्युक्त विवरण पंचांग आधारित है पंचांग भेद होने पर तिथि/मुहूर्त/समय में परिवर्तन होना संभव है।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
ये भी पढ़ें
28 जुलाई 2025 : आपका जन्मदिन

गुरु और बुध का नवपंचम राजयोग, किन राशियों को मिलेगा मिश्रित परिणाम

गुरु और बुध का नवपंचम राजयोग, किन राशियों को मिलेगा मिश्रित परिणामNavapancham Raj Yoga: 24 अक्टूबर 2025 को बुध ग्रह के वृश्‍चिक में गोचर के कारण बुध और गुरु (बृहस्पति) के विशिष्ट संबंध से ज्योतिष का एक अत्यंत शुभ राजयोग 'नवपंचम योग' बन रहा है। इस योग के चलते मेष, वृश्चिक, मकर, कर्क और मीन राशियों को लाभ होगा लेकिन 2 राशियों के लिए यह योग मिश्रित परिणाम देगा। कुछ ज्योतिषीय विश्लेषणों के अनुसार, जिन राशियों पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव या अधिक मेहनत की आवश्यकता हो सकती है, वे हैं:-

Budh gochar 2025: बुध का वृश्चिक राशि में गोचर, 3 राशियों को संभलकर रहना होगा

Budh gochar 2025: बुध का वृश्चिक राशि में गोचर, 3 राशियों को संभलकर रहना होगाBudh gochar 2025: 24 अक्टूबर 2025 से बुध ग्रह वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के चलते मेष, मिथुन, सिंह, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातकों को इससे लाभ मिल रहा है परंतु 3 राशियों को संभलकर रहना होगा अन्यथा कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है। आओ जानते हैं कि कौनसी हैं वे 3 राशियां।

Mangal gochar 2025: मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश, 3 राशियों के लिए है अशुभ संकेत

Mangal gochar 2025: मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश, 3 राशियों के लिए है अशुभ संकेतMars Transit in Scorpio 2025: मंगल गोचर 2025: वृश्चिक राशि में मंगल का प्रवेश 27 अक्टूबर 2025, दोपहर 02:43 बजे होगा। मंगल के इस गोचर से 7 राशियों मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्‍चिक, मकर, कुंभ और मीन राशियों को लाभ मिलागे जबकि 3 राशियों को संभलकर रहना होगा।

Kartik Month 2025: क्यों खास है कार्तिक माह? जानिए महत्व और इस महीने में क्या करें और क्या करने से बचें

Kartik Month 2025: क्यों खास है कार्तिक माह? जानिए महत्व और इस महीने में क्या करें और क्या करने से बचेंKartik Month 2025 Date and Significance: कार्तिक मास हिंदू पंचांग के अनुसार आठवां महीना है, जिसे चातुर्मास का अंतिम और सबसे पुण्यकारी महीना माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि "मासानां कार्तिकः श्रेष्ठः" अर्थात सभी महीनों में कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ है। यह महीना भगवान विष्णु की पूजा, दान-पुण्य और पवित्रता के लिए समर्पित है। इस माह की पवित्रता का मुख्य कारण यह है कि यह देवोत्थानी एकादशी के साथ समाप्त होता है, जब भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं, और पुनः सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इसीलिए इस मास में किए गए धार्मिक कार्य अक्षय पुण्य प्रदान करते हैं।

Kartik Month 2025: कार्तिक मास में कीजिए तुलसी के महाउपाय, मिलेंगे चमत्कारी परिणाम बदल जाएगी किस्मत

Kartik Month 2025: कार्तिक मास में कीजिए तुलसी के महाउपाय, मिलेंगे चमत्कारी परिणाम बदल जाएगी किस्मतkartik month me tulsi ke upay in hindi: कार्तिक मास हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है, और इस दौरान तुलसी के पौधे का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है; इसमें न केवल औषधीय गुण पाए जाते हैं, बल्कि इसे देवीय गुणों से भरपूर भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान विष्णु ने देवी वृंदा, जो बाद में तुलसी कहलाईं, के साथ छल से विवाह किया था। तभी से, श्रीहरि को शालिग्राम के रूप में और तुलसी को उनकी प्रिय पत्नी के रूप में पूजा जाता है। यह संयोग कार्तिक माह में ही होता है, इसलिए कार्तिक मास में तुलसी को पूजना और लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए, जानते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी से जुड़े कौन से महाउपाय करने चाहिए जो जीवन में चमत्कारिक परिणाम ला सकते हैं।

और भी वीडियो देखें

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (31 अक्टूबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (31 अक्टूबर, 2025)Today 31 October horoscope in Hindi 2025 : आज 31 अक्टूबर 2025, शुक्रवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

31 October Birthday: आपको 31 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

31 October Birthday: आपको 31 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!31 October Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 31 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 31 अक्टूबर, 2025: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 31 अक्टूबर, 2025: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय31 October 2025 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 31 अक्टूबर, 2025 का विशेष

Shukra gochar 2025: शुक्र के तुला में गोचर से 7 राशियों के लिए होगी धन की वर्षा, मिलेगा शुभ परिणाम

Shukra gochar 2025: शुक्र के तुला में गोचर से 7 राशियों के लिए होगी धन की वर्षा, मिलेगा शुभ परिणामVenus Transit in Libra 2025: धन, समृद्धि और ऐश्वर्य के ग्रह शुक्र का अपनी ही राशि तुला में 02 नवंबर 2025 को गोचर हो रहा है। यह गोचर 7 राशियों के लिए विशेष रूप से शुभ परिणाम लाएगा, जिससे उनके आर्थिक हालात सुधरेंगे और अटके कार्य पूरे होंगे।

Tulsi Vivah ke achuk upay: तुलसी विवाह के अचूक उपाय: सुख, समृद्धि और विवाह बाधा मुक्ति के लिए

Tulsi Vivah ke achuk upay: तुलसी विवाह के अचूक उपाय: सुख, समृद्धि और विवाह बाधा मुक्ति के लिएTulsi Vivah 2025: तुलसी विवाह का पर्व कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा के बीच मनाया जाता है, जो भगवान विष्णु (शालिग्राम) और माँ तुलसी के मिलन का प्रतीक है। इस दिन किए गए कुछ विशेष उपाय आपके जीवन में स्वास्थ्य, धन और सुख-शांति ला सकते हैं।
