Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 23 फरवरी 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 23 February 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 23 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी है। आज संत गाडगे महाराज जयंती तथा भगवान कार्तिकेय को समर्पित स्कंद षष्ठी का व्रत भी रखा जाएगा।

आज का पंचांग (23 फरवरी 2026)

तिथि- षष्ठी

वार: सोमवार

विक्रम संवत: 2082 (नल)

शक संवत: 1947

माह: फाल्गुन (शुक्ल पक्ष)

नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)

नक्षत्र: भरणी (सुबह 06:45 तक, उसके बाद कृत्तिका)

योग: ब्रह्म (सुबह 04:55 तक, उसके बाद इंद्र)

करण: गर (सुबह 10:15 तक, उसके बाद वणिज)

आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:12 से 12:57 तक (दैनिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ समय)

अमृत काल: रात 03:15 से 04:50 तक (24 फरवरी की सुबह)

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:14 से 06:04 तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:33 से 03:18 तक

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)

राहुकाल: सुबह 08:20 से 09:45 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)

यमगण्ड: सुबह 11:10 से 12:35 तक

गुलिक काल: दोपहर 02:00 से 03:25 तक