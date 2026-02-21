रविवार, 22 फ़रवरी 2026
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. आज का मुहूर्त
  4. Today Daily Muhurat
Written By WD Feature Desk

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 23 फरवरी 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

शुभ मुहूर्त और पूजन से संबंधित सुंदर कलश का फोटो

आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
Today Shubh Muhurat 23 February 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 23 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: शनि का उत्तरा भाद्रपद में गोचर, इन 5 उपायों से मिलेगा अचानक बड़ा लाभ
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी है। आज संत गाडगे महाराज जयंती तथा भगवान कार्तिकेय को समर्पित स्कंद षष्ठी का व्रत भी रखा जाएगा। 
 

आज का पंचांग (23 फरवरी 2026)

तिथि- षष्ठी
 
वार: सोमवार
 
विक्रम संवत: 2082 (नल)
 
शक संवत: 1947
 
माह: फाल्गुन (शुक्ल पक्ष)
 
नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)
नक्षत्र: भरणी (सुबह 06:45 तक, उसके बाद कृत्तिका)
 
योग: ब्रह्म (सुबह 04:55 तक, उसके बाद इंद्र)
 
करण: गर (सुबह 10:15 तक, उसके बाद वणिज)
 

आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:12 से 12:57 तक (दैनिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ समय)
 
अमृत काल: रात 03:15 से 04:50 तक (24 फरवरी की सुबह)
 
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:14 से 06:04 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:33 से 03:18 तक
 

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)

राहुकाल: सुबह 08:20 से 09:45 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)
 
यमगण्ड: सुबह 11:10 से 12:35 तक
 
गुलिक काल: दोपहर 02:00 से 03:25 तक
 
ये भी पढ़ें
23 February Birthday: आपको 23 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

होलाष्टक की पौराणिक कथा: क्यों माने जाते हैं ये 8 दिन अशुभ?

होलाष्टक की पौराणिक कथा: क्यों माने जाते हैं ये 8 दिन अशुभ?होलाष्टक की पौराणिक कथा क्या है और इन 8 दिनों को अशुभ क्यों माना जाता है? प्रह्लाद और हिरण्यकश्यप से जुड़ी कथा के साथ जानिए होलाष्टक का धार्मिक महत्व।

Phalguna month Hindu calendar 2026: फाल्गुन शुक्ल पक्ष में पड़ेंगे ये खास त्योहार

Phalguna month Hindu calendar 2026: फाल्गुन शुक्ल पक्ष में पड़ेंगे ये खास त्योहारPhalguna Shukla Paksha 2026: फाल्गुन शुक्ल पक्ष हिंदू पंचांग के अंतिम महीने फाल्गुन का उज्ज्वल पक्ष (चंद्रमा के बढ़ने का चरण) होता है। यह अमावस्या के बाद शुरू होकर पूर्णिमा तक चलता है।

2020 में लगे थे 6 ग्रहण, अब फिर आने वाला है ऐसा दौर? जानें क्या सच में होगा बड़ा बदलाव

2020 में लगे थे 6 ग्रहण, अब फिर आने वाला है ऐसा दौर? जानें क्या सच में होगा बड़ा बदलाव6 ग्रहणों वाला साल फिर लौटेगा? 2020 जैसे दौर को लेकर नई भविष्यवाणी सामने आई है। जानिए कब बन सकता है ऐसा योग और क्या होगा इसका असर।

Success in Exams: एक्जाम में पाना है अच्छी सक्सेस, तो करें ये 5 खास उपाय

Success in Exams: एक्जाम में पाना है अच्छी सक्सेस, तो करें ये 5 खास उपायStudy tips for students: इन दिनों परीक्षा का समय शुरू हो चुका है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी परीक्षाओं में सफलता निश्चित हो, तो यह खास उपाय आपके लिए हैं। इन उपायों को अपनाकर आप अपनी एक्जाम प्रिपरेशन को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं।

Angarak Yog 2026: कुंभ राशि में मंगल से बना अंगारक योग, 4 राशियों के लिए शुरू होगा राजयोग का सुनहरा दौर

Angarak Yog 2026: कुंभ राशि में मंगल से बना अंगारक योग, 4 राशियों के लिए शुरू होगा राजयोग का सुनहरा दौरAngarak Yog 2026: राहु और मंगल से बना शक्तिशाली दुर्लभ अंगारक योग 4 राशियों के लिए राजयोग जैसा फल देगा। जानें किन राशियों को मिलेगा धन, करियर और सफलता का लाभ। जानें पूरी भविष्यवाणी।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 फरवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 फरवरी, 2026)Today 22 February 2026 horoscope in Hindi : आज 22 फरवरी 2026, रविवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

22 February Birthday: आपको 22 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

22 February Birthday: आपको 22 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!22 February Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 22 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

शनि ग्रह का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर, 12 राशियों का राशिफल

शनि ग्रह का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर, 12 राशियों का राशिफलशनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश सभी राशियों पर असर डालेगा। जानिए 5 असरदार उपाय, जिनसे मिलेगा बड़ा लाभ और शनि के अशुभ प्रभाव से बचाव होगा।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 22 फरवरी 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 22 फरवरी 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 22 February 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 22 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग...

Weekly Horoscope 2026: साप्ताहिक राशिफल 23 फरवरी से 01 मार्च, जानें फरवरी के अंतिम सप्ताह का राशिफल

Weekly Horoscope 2026: साप्ताहिक राशिफल 23 फरवरी से 01 मार्च, जानें फरवरी के अंतिम सप्ताह का राशिफलहर सप्ताह नए अवसर और चुनौतियां लेकर आता है। यह साप्ताहिक राशिफल आपको आनेवाले दिनों में सही निर्णय लेने में मदद करेगा, जिससे आप अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं-व्यवसाय, परिवार, और स्वास्थ्य में सामंजस्य बना सकेंगे। इस सप्ताह आपको क्या नया सिखने को मिलेगा और किस दिशा में आपको अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, यह जानने के लिए इस राशिफल को पढ़ें।
