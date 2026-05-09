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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (11 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 11 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

12 राशियों के साथ दैनिक राशिफल 2026 के बारे में जानकारी देता चित्र

मेष (Aries)

 
Today 11 May horoscope in Hindi 2026 : करियर: बॉस आपके काम की सराहना करेंगे, जिससे प्रमोशन के योग बनेंगे।
लव: रोमांटिक लाइफ अच्छी रहेगी। 
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: आज अत्यधिक तनाव लेने से बचें।

 

वृषभ (Taurus)

 
करियर: सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा, जिससे अटके हुए काम पूरे होंगे। 
लव: पारिवारिक जीवन में शांति रहेगी। 
धन: आज अधिक फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें। 
स्वास्थ्य: योग और ध्यान से लाभ होगा।
उपाय: देवी लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं।
 

मिथुन (Gemini)

 
करियर: नौकरीपेशा लोगों के लिए शुभ दिन है। 
लव: रिश्तों में गलतफहमियां दूर होंगी। 
धन: खर्चों को नियंत्रित करना आवश्यक है।
स्वास्थ्य: मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। 
उपाय: गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं।
 

कर्क (Cancer)

 
करियर: कार्यस्थल पर अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें।
लव: घर-परिवार को समय देना आवश्यक है। 
धन: किसी को उधार देने से बचें। 
स्वास्थ्य: पेट से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। 
उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें।
 

सिंह (Leo)

 
करियर: आज सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: आपका आकर्षण और आत्मविश्वास लव लाइफ को बेहतर बनाएगा। 
धन: फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: अहंकार को स्वास्थ्य पर हावी न होने दें।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 

कन्या (Virgo)

 
करियर: आज आपको कुछ आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। 
लव: किसी पुरानी बात को लेकर तनाव हो सकता है। 
धन: बजट बनाकर चलने से लाभ होगा। 
स्वास्थ्य: सिरदर्द या आंखों से जुड़ी समस्या हो सकती है। 
उपाय: 'ॐ सूर्याय नमः' का जाप करें।
 

तुला (Libra)

 
करियर: नए अवसर प्राप्त होंगे और कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी। 
लव: प्रेम संबंधों में मिठास आएगी। 
धन: धन कमाने के नए रास्ते खुलेंगे। 
स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे।
 

वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: करियर में थोड़ा उतार-चढ़ाव रहेगा। 
लव: गुप्त संबंधों से दूरी बनाए रखना बेहतर है।
धन: पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले सुलझ सकते हैं। 
स्वास्थ्य: रक्तचाप और गुस्से को नियंत्रित रखें। 
उपाय: हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं।
 

धनु (Sagittarius)

 
करियर: यात्रा करने का योग बन सकता है जो व्यवसाय के लिए लाभदायक सिद्ध होगा।
लव: लव पार्टनर के साथ गहनता और ईमानदारी बढ़ेगी। 
धन:  उच्च शिक्षा में निवेश करना शुभ रहेगा।
स्वास्थ्य: पेट और पाचन से जुड़ी समस्याओं का ध्यान रखें।
उपाय: आज पीले वस्त्र धारण करें।
 

मकर (Capricorn)

 
करियर: आपके कर्मठ स्वभाव से वरिष्ठ अधिकारी प्रसन्न होंगे। 
लव: जीवनसाथी के करियर में प्रगति संभव है।
धन: पुराने निवेश से मुनाफा मिलेगा। 
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से संबंधित परेशानी हो सकती है।
उपाय: शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें।
 

कुंभ (Aquarius)

 
करियर: आज नौकरीपेशा को अचानक धनलाभ के योग हैं।
लव: प्रेम संबंधों में नयापन आएगा। 
धन: आय और व्यय का संतुलन बनाए रखें।
स्वास्थ्य: पैरों में दर्द से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है।
उपाय: काली वस्तुओं का दान करें। 
 

मीन (Pisces)

 
करियर: विदेश से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। 
लव: पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में संघर्ष हो सकता है। 
धन: अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकते हैं।
स्वास्थ्य: अनिद्रा और तनाव की समस्या हो सकती है। 
उपाय: श्रीहरि विष्‍णु के मंदिर में दर्शन करें।ALSO READ: Numerology Horoscope 2026: साप्ताहिक अंक राशिफल (11 से 17 मई), आपके अंक बता रहे हैं भविष्य की दिशा
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