Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 मई, 2026)

मेष (Aries)
Today 10 May horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज का दिन करियर के लिए उत्कृष्ट हो सकता है।
लव: रिश्तों में गहराई और स्थिरता आएगी।
धन: आज निवेश पर सोच-समझकर निर्णय लें।
स्वास्थ्य: आज मानसिक थकान हो सकती है।
वृषभ (Taurus)
करियर: कार्यक्षेत्र में संघर्ष और प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है।
लव: गलतफहमियों से बचने के लिए पार्टनर से खुलकर बात करें।
धन: अप्रत्याशित आय के योग हैं, लेकिन खर्चों की अधिकता भी रहेगी।
स्वास्थ्य: आज योग और ध्यान लाभकारी होंगे।
उपाय: शुक्रवार को देवी लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं।
मिथुन (Gemini)
करियर: साझेदारी के कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी।
लव: वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, विशेषकर व्यापार में अच्छा लाभ होगा।
स्वास्थ्य: आज सक्रियता और उत्साह बना रहेगा।
उपाय: प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करें।
कर्क (Cancer)
करियर: यह समय कार्यस्थल पर मेहनत और समर्पण की मांग करेगा।
लव: परिवार और घर पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी।
धन: धन आगमन के लिए लगातार प्रयास करने होंगे।
स्वास्थ्य: अपनी दिनचर्या और खान-पान को व्यवस्थित रखें।
उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं।
सिंह (Leo)
करियर: रचनात्मकता और आत्मविश्वास अपने चरम पर रहेगा।
लव: प्रेम संबंधों के लिए उत्तम समय है।
धन: आर्थिक लाभ के मजबूत योग हैं।
स्वास्थ्य: अपने हृदय और आंखों का ध्यान रखें।
उपाय: उगते सूर्य को अर्घ्य दें।
कन्या (Virgo)
करियर: घर और करियर के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण होगा।
लव: पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा।
धन: आज विशेषकर बचत पर ध्यान केंद्रित करें।
स्वास्थ्य: माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपको पेट संबंधी मामूली समस्या हो सकती है।
तुला (Libra)
करियर: संचार कौशल और यात्राओं के माध्यम से करियर में प्रगति होगी।
लव: रिश्तों में मधुरता और आकर्षण बढ़ेगा।
धन: आर्थिक लाभ के मजबूत संकेत हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक स्फूर्ति महसूस होगी।
उपाय: शुक्रवार को सफेद वस्त्र धारण करें और इत्र लगाएं।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: अपनी मेहनत और लगन से कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे।
लव: प्रेमीजन वाणी में मधुरता बनाए रखें।
धन: आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी।
स्वास्थ्य: आज खान-पान पर नियंत्रण रखें।
उपाय: गरीबों को वस्त्र या भोजन दान करें।
धनु (Sagittarius)
करियर: आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ है।
लव: रिश्तों में गहराई और समझ बढ़ेगी।
धन: धन लाभ के नए मार्ग खुलेंगे।
स्वास्थ्य: स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: गुरुवार को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।
मकर (Capricorn)
करियर: करियर में कुछ गुप्त योजनाएं बन सकती हैं।
लव: रिश्तों में दूरी या अलगाव महसूस हो सकता है।
धन: खर्चों की अधिकता रहेगी, विशेषकर यात्रा या बाहरी मामलों पर।
स्वास्थ्य: अनिद्रा या तनाव की समस्या हो सकती है।
उपाय: शनिवार को शनिदेव पर काले तिल अर्पित करें।
कुंभ (Aquarius)
करियर: कार्यस्थल पर नई परियोजनाएं सफल होंगी।
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी।
धन: आय के नए स्रोत खुलेंगे। निवेश के लिए दिन अनुकूल है।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: हनुमान जी को चमेली का तेल अर्पित करें।
मीन (Pisces)
करियर: कार्यक्षेत्र में उच्च पद या सम्मान मिलने के योग हैं।
लव: जीवनसाथी का सहयोग आपको भावनात्मक बल देगा।
धन: धन लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे।
स्वास्थ्य: तनाव को खुद पर हावी न होने दें।