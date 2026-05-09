Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 मई, 2026) दैनिक राशिफल: 10 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 10 May horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज का दिन करियर के लिए उत्कृष्ट हो सकता है।

लव: रिश्तों में गहराई और स्थिरता आएगी।

धन: आज निवेश पर सोच-समझकर निर्णय लें।

स्वास्थ्य: आज मानसिक थकान हो सकती है।

वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यक्षेत्र में संघर्ष और प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है।

लव: गलतफहमियों से बचने के लिए पार्टनर से खुलकर बात करें।

धन: अप्रत्याशित आय के योग हैं, लेकिन खर्चों की अधिकता भी रहेगी।

स्वास्थ्य: आज योग और ध्यान लाभकारी होंगे।

उपाय: शुक्रवार को देवी लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं।

मिथुन (Gemini)

करियर: साझेदारी के कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी।

लव: वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, विशेषकर व्यापार में अच्छा लाभ होगा।

स्वास्थ्य: आज सक्रियता और उत्साह बना रहेगा।

उपाय: प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करें।

कर्क (Cancer)

करियर: यह समय कार्यस्थल पर मेहनत और समर्पण की मांग करेगा।

लव: परिवार और घर पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

धन: धन आगमन के लिए लगातार प्रयास करने होंगे।

स्वास्थ्य: अपनी दिनचर्या और खान-पान को व्यवस्थित रखें।

उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं।

सिंह (Leo)

करियर: रचनात्मकता और आत्मविश्वास अपने चरम पर रहेगा।

लव: प्रेम संबंधों के लिए उत्तम समय है।

धन: आर्थिक लाभ के मजबूत योग हैं।

स्वास्थ्य: अपने हृदय और आंखों का ध्यान रखें।

उपाय: उगते सूर्य को अर्घ्य दें।

कन्या (Virgo)

करियर: घर और करियर के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण होगा।

लव: पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा।

धन: आज विशेषकर बचत पर ध्यान केंद्रित करें।

स्वास्थ्य: माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपको पेट संबंधी मामूली समस्या हो सकती है।

तुला (Libra)

करियर: संचार कौशल और यात्राओं के माध्यम से करियर में प्रगति होगी।

लव: रिश्तों में मधुरता और आकर्षण बढ़ेगा।

धन: आर्थिक लाभ के मजबूत संकेत हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक स्फूर्ति महसूस होगी।

उपाय: शुक्रवार को सफेद वस्त्र धारण करें और इत्र लगाएं।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: अपनी मेहनत और लगन से कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे।

लव: प्रेमीजन वाणी में मधुरता बनाए रखें।

धन: आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी।

स्वास्थ्य: आज खान-पान पर नियंत्रण रखें।

उपाय: गरीबों को वस्त्र या भोजन दान करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ है।

लव: रिश्तों में गहराई और समझ बढ़ेगी।

धन: धन लाभ के नए मार्ग खुलेंगे।

स्वास्थ्य: स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: गुरुवार को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।

मकर (Capricorn)

करियर: करियर में कुछ गुप्त योजनाएं बन सकती हैं।

लव: रिश्तों में दूरी या अलगाव महसूस हो सकता है।

धन: खर्चों की अधिकता रहेगी, विशेषकर यात्रा या बाहरी मामलों पर।

स्वास्थ्य: अनिद्रा या तनाव की समस्या हो सकती है।

उपाय: शनिवार को शनिदेव पर काले तिल अर्पित करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: कार्यस्थल पर नई परियोजनाएं सफल होंगी।

लव: प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी।

धन: आय के नए स्रोत खुलेंगे। निवेश के लिए दिन अनुकूल है।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय: हनुमान जी को चमेली का तेल अर्पित करें।

मीन (Pisces)

करियर: कार्यक्षेत्र में उच्च पद या सम्मान मिलने के योग हैं।

लव: जीवनसाथी का सहयोग आपको भावनात्मक बल देगा।

धन: धन लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे।

स्वास्थ्य: तनाव को खुद पर हावी न होने दें।