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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 10 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Image caption gives information about the 12 zodiac signs and daily horoscope

मेष (Aries)

Today 10 May horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज का दिन करियर के लिए उत्कृष्ट हो सकता है। 
लव: रिश्तों में गहराई और स्थिरता आएगी। 
धन: आज निवेश पर सोच-समझकर निर्णय लें।
स्वास्थ्य: आज मानसिक थकान हो सकती है।
 

वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यक्षेत्र में संघर्ष और प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। 
लव: गलतफहमियों से बचने के लिए पार्टनर से खुलकर बात करें।
धन: अप्रत्याशित आय के योग हैं, लेकिन खर्चों की अधिकता भी रहेगी। 
स्वास्थ्य: आज योग और ध्यान लाभकारी होंगे।
उपाय: शुक्रवार को देवी लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं।
 

मिथुन (Gemini)

करियर: साझेदारी के कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी। 
लव: वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। 
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, विशेषकर व्यापार में अच्छा लाभ होगा। 
स्वास्थ्य: आज सक्रियता और उत्साह बना रहेगा।
उपाय: प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करें। 
 

कर्क (Cancer)

करियर: यह समय कार्यस्थल पर मेहनत और समर्पण की मांग करेगा। 
लव: परिवार और घर पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। 
धन: धन आगमन के लिए लगातार प्रयास करने होंगे। 
स्वास्थ्य: अपनी दिनचर्या और खान-पान को व्यवस्थित रखें।
उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं।
 

सिंह (Leo)

करियर: रचनात्मकता और आत्मविश्वास अपने चरम पर रहेगा। 
लव: प्रेम संबंधों के लिए उत्तम समय है। 
धन: आर्थिक लाभ के मजबूत योग हैं। 
स्वास्थ्य: अपने हृदय और आंखों का ध्यान रखें।
उपाय: उगते सूर्य को अर्घ्य दें। 
 

कन्या (Virgo)

करियर: घर और करियर के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण होगा। 
लव: पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। 
धन: आज विशेषकर बचत पर ध्यान केंद्रित करें।
स्वास्थ्य: माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपको पेट संबंधी मामूली समस्या हो सकती है।
उपाय: प्रतिदिन देवी दुर्गा के 'ॐ दुं दुर्गायै नमः' मंत्र का जाप करें।ALSO READ: Numerology Horoscope 2026: साप्ताहिक अंक राशिफल (11 से 17 मई), आपके अंक बता रहे हैं भविष्य की दिशा
 

तुला (Libra)

करियर: संचार कौशल और यात्राओं के माध्यम से करियर में प्रगति होगी। 
लव: रिश्तों में मधुरता और आकर्षण बढ़ेगा। 
धन: आर्थिक लाभ के मजबूत संकेत हैं। 
स्वास्थ्य: मानसिक स्फूर्ति महसूस होगी।
उपाय: शुक्रवार को सफेद वस्त्र धारण करें और इत्र लगाएं।
 

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: अपनी मेहनत और लगन से कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे।
लव: प्रेमीजन वाणी में मधुरता बनाए रखें।
धन: आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। 
स्वास्थ्य: आज खान-पान पर नियंत्रण रखें।
उपाय: गरीबों को वस्त्र या भोजन दान करें।
 

धनु (Sagittarius)

करियर: आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ है।
लव: रिश्तों में गहराई और समझ बढ़ेगी। 
धन: धन लाभ के नए मार्ग खुलेंगे। 
स्वास्थ्य: स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: गुरुवार को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।
 

मकर (Capricorn)

करियर: करियर में कुछ गुप्त योजनाएं बन सकती हैं।
लव: रिश्तों में दूरी या अलगाव महसूस हो सकता है। 
धन: खर्चों की अधिकता रहेगी, विशेषकर यात्रा या बाहरी मामलों पर। 
स्वास्थ्य: अनिद्रा या तनाव की समस्या हो सकती है। 
उपाय: शनिवार को शनिदेव पर काले तिल अर्पित करें।
 

कुंभ (Aquarius)

करियर: कार्यस्थल पर नई परियोजनाएं सफल होंगी।
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। 
धन: आय के नए स्रोत खुलेंगे। निवेश के लिए दिन अनुकूल है। 
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। 
उपाय: हनुमान जी को चमेली का तेल अर्पित करें। 
 

मीन (Pisces)

करियर: कार्यक्षेत्र में उच्च पद या सम्मान मिलने के योग हैं। 
लव: जीवनसाथी का सहयोग आपको भावनात्मक बल देगा।
धन: धन लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। 
स्वास्थ्य: तनाव को खुद पर हावी न होने दें।
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