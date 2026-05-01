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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (02 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 02 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक राशिफल के फोटो में 12 राशियों का रंगीन चित्र

मेष (Aries)

 
Today Horoscope:  करियर: मेहनत का परिणाम सकारात्मक रहेगा।
लव: प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी।
धन: धन लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा।
 

वृषभ (Taurus)

 
करियर: आज आपके कार्यक्षेत्र में प्रगति के अच्छे अवसर हैं।
लव: पार्टनर के साथ संबंध मधुर रहेंगे।
धन: घर-बाहर के बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: हल्की थकान हो सकती है।
उपाय: हनुमान मंदिर में फूल अर्पित करें।
 

मिथुन (Gemini)

 
करियर: कारोबारी अपने निर्णय सोच-समझकर लें।
लव: किसी खास व्यक्ति से आज मुलाकात संभव है।
धन: निवेश में लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: अनाज का दान करें।
 

कर्क (Cancer)

 
करियर: जॉब में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी के संकेत हैं।
लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा।
धन: कारोबार बढ़ने से आय में वृद्धि होगी।
स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: गणेश जी की पूजा करें।
 

सिंह (Leo)

 
करियर: नेतृत्व क्षमता से सफलता मिलेगी।
लव: प्रेमी या परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा।
धन: धन पाने के अनेक अवसर बनेंगे।
स्वास्थ्य: स्वयं ऊर्जावान बने रहेंगे।
उपाय: सूर्य नारायण को जल अर्पित करें।
 

कन्या (Virgo)

 
करियर: व्यापार में काम का अधिक दबाव रहेगा।
लव: लव रिश्तों में समझदारी जरूरी है।
धन: दुकान के खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: पीपल के वृक्ष में आज जल चढ़ाएं।
 

तुला (Libra)

 
करियर: कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं।
लव: सहयोगियों के साथ रोमांटिक समय बितेगा।
धन: आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी।
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी।
 

वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: आपको कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी।
लव: प्रेम और पारिवारिक रिश्तों में सुधार होगा।
धन: अचानक धन लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
उपाय: शनिदेव को तेल अर्पित करें।
 

धनु (Sagittarius)

 
करियर: ऑफिस के नई योजनाओं में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेमी या लव पार्टनर का सहयोग मिलेगा।
धन: आज धन की स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: पक्षियों को अनाज का दान करें।
 

मकर (Capricorn)

 
करियर: प्रोजेक्ट में कलीग्स का पूरा साथ मिलेगा।
लव: अविवाहितों के रिश्तों में समझ बढ़ेगी।
धन: कारोबार में खर्च कम बने रहेंगे।
स्वास्थ्य: सेहत की दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा।
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
 

कुंभ (Aquarius)

 
करियर: छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं।
लव: पारिवारिक रिश्तों में उतार-चढ़ाव रहेगा।
धन: आज व्यापार में निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: अधिक मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: जरूरतमंदों की मदद करें।
 

मीन (Pisces)

 
करियर: कार्यस्थल पर आपके काम का सकारात्मक परिणाम मिलेगा।
लव: प्रेम जीवन खुशहाल बना रहेगा।
धन: कारोबारियों को अपार धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: आपकी सेहत अच्छी रहेगी।
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