Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (02 मई, 2026) दैनिक राशिफल: 02 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today Horoscope: करियर: मेहनत का परिणाम सकारात्मक रहेगा।

लव: प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी।

धन: धन लाभ के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य: ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा।

वृषभ (Taurus)

करियर: आज आपके कार्यक्षेत्र में प्रगति के अच्छे अवसर हैं।

लव: पार्टनर के साथ संबंध मधुर रहेंगे।

धन: घर-बाहर के बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: हल्की थकान हो सकती है।

उपाय: हनुमान मंदिर में फूल अर्पित करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: कारोबारी अपने निर्णय सोच-समझकर लें।

लव: किसी खास व्यक्ति से आज मुलाकात संभव है।

धन: निवेश में लाभ के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।

उपाय: अनाज का दान करें।

कर्क (Cancer)

करियर: जॉब में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी के संकेत हैं।

लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा।

धन: कारोबार बढ़ने से आय में वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

उपाय: गणेश जी की पूजा करें।

सिंह (Leo)

करियर: नेतृत्व क्षमता से सफलता मिलेगी।

लव: प्रेमी या परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा।

धन: धन पाने के अनेक अवसर बनेंगे।

स्वास्थ्य: स्वयं ऊर्जावान बने रहेंगे।

उपाय: सूर्य नारायण को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo)

करियर: व्यापार में काम का अधिक दबाव रहेगा।

लव: लव रिश्तों में समझदारी जरूरी है।

धन: दुकान के खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

उपाय: पीपल के वृक्ष में आज जल चढ़ाएं।

तुला (Libra)

करियर: कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं।

लव: सहयोगियों के साथ रोमांटिक समय बितेगा।

धन: आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी।

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: आपको कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी।

लव: प्रेम और पारिवारिक रिश्तों में सुधार होगा।

धन: अचानक धन लाभ संभव है।

स्वास्थ्य: खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

उपाय: शनिदेव को तेल अर्पित करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: ऑफिस के नई योजनाओं में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेमी या लव पार्टनर का सहयोग मिलेगा।

धन: आज धन की स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।

उपाय: पक्षियों को अनाज का दान करें।

मकर (Capricorn)

करियर: प्रोजेक्ट में कलीग्स का पूरा साथ मिलेगा।

लव: अविवाहितों के रिश्तों में समझ बढ़ेगी।

धन: कारोबार में खर्च कम बने रहेंगे।

स्वास्थ्य: सेहत की दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा।

उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं।

लव: पारिवारिक रिश्तों में उतार-चढ़ाव रहेगा।

धन: आज व्यापार में निवेश सोच-समझकर करें।

स्वास्थ्य: अधिक मानसिक तनाव से बचें।

उपाय: जरूरतमंदों की मदद करें।

मीन (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर आपके काम का सकारात्मक परिणाम मिलेगा।

लव: प्रेम जीवन खुशहाल बना रहेगा।

धन: कारोबारियों को अपार धन लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: आपकी सेहत अच्छी रहेगी।