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Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (3 अप्रैल, 2026)

दैनिक राशिफल: 03 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

राशिफल 2026 से संबंधित खूबसूरत 12 राशियों की फोटो

1. मेष (Aries)

 
Today 03 April 2026 horoscope in Hindi: करियर: आज कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आपके करियर को दिशा देंगी।
लव: आपसी बातचीत से सभी समस्याओं का समाधान होगा।
धन: वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी। 
स्वास्थ्य: आज मानसिक तनाव हो सकता है। 
उपाय: लाल रंग के कपड़े पहनें।ALSO READ: Varuthini Ekadashi 2026: वरूथिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा
 

2. वृषभ (Taurus)

 
करियर: आज आप कुछ बड़े काम में सफल हो सकते हैं। 
लव: पार्टनर के साथ समय बिताने के लिए अच्छा दिन है। 
धन: धन की स्थिति स्थिर रहेगी। 
स्वास्थ्य: थोड़ी थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: श्री लक्ष्मी जी की पूजा करें। 
 

3. मिथुन (Gemini)

 
करियर: आज कार्यस्थल पर कुछ नई चुनौतियां आ सकती हैं। 
लव: रिश्तों में थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन धैर्य से काम लें।
धन: आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है। 
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे।
उपाय: गणेश जी की पूजा करें।
 

4. कर्क (Cancer)

 
करियर: आज आपके प्रयासों का फल मिलेगा, लेकिन समय की कमी महसूस हो सकती है। 
लव: प्रेम संबंधों में रोमांटिक माहौल रहेगा। 
धन: खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन आय भी बढ़ने की संभावना है।
स्वास्थ्य: दिन भर की भागदौड़ से थकावट महसूस हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।

 

5. सिंह (Leo)

 
करियर: आज आपके काम को सराहा जाएगा, प्रमोशन का योग बन सकता है।
लव:  आपके पार्टनर से अच्छा संवाद रहेगा।
धन: कुछ अतिरिक्त आय के स्रोत मिल सकते हैं।
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखें।
उपाय: पीले रंग का प्रयोग करें।
 

6. कन्या (Virgo)

 
करियर: कार्यस्थल पर आपके प्रयासों को सराहा जाएगा। 
लव: प्रेम संबंधों में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। 
धन: आय में वृद्धि हो सकती है। लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: सेहत में थोड़ा उतार-चढ़ाव हो सकता है।
उपाय: गणेश जी की पूजा करें और हरे रंग का प्रयोग करें।
 

7. तुला (Libra)

 
करियर: कार्यस्थल पर आपको अच्छी सफलता मिलेगी। 
लव: आज का दिन आपके रिश्ते के लिए अच्छा रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन जल्दबाजी में निवेश न करें।
स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे।
उपाय: देवी दुर्गा की पूजा करें। 
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: करियर में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन मेहनत से आप इन्हें पार कर लेंगे।
लव: प्रेम संबंधों में थोड़ी उलझन हो सकती है, लेकिन धैर्य रखें।
धन: धन के मामलों में कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन चिंता की बात नहीं है।
स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी, लेकिन पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।
उपाय: हनुमान जी की पूजा करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

 
करियर: कोई महत्वपूर्ण परियोजना सफल हो सकती है।
लव: प्रेम संबंधों में रोमांस रहेगा। 
धन: आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनी रहेगी। 
स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक रूप से फिट महसूस करेंगे।
उपाय: गुरुवार को देवी लक्ष्मी की पूजा करें। 
 

10. मकर (Capricorn)

 
करियर: काम में सफलता मिलेगी, लेकिन कुछ कठिनाइयों का सामना भी हो सकता है।
लव: प्रेमी/प्रेमिका के साथ संवाद बढ़ाएं।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: सेहत में थोड़ा उतार-चढ़ाव हो सकता है। 
उपाय: पूजा में लाल रंग के फूलों का उपयोग करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

 
करियर: आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहेगा। 
लव: प्रेमी/प्रेमिका के साथ अच्छे पल बिताने का समय है।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन निवेश में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें। 
उपाय: नीले रंग का प्रयोग करें।
 

12. मीन (Pisces)

 
करियर: कार्यस्थल पर आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
लव: प्रेम संबंधों में सुख और संतुष्टि मिलेगी।
धन: आय में सुधार होगा, लेकिन खर्च बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग करें।
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