Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (3 अप्रैल, 2026) दैनिक राशिफल: 03 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today 03 April 2026 horoscope in Hindi: करियर: आज कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आपके करियर को दिशा देंगी।

लव: आपसी बातचीत से सभी समस्याओं का समाधान होगा।

धन: वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी।

स्वास्थ्य: आज मानसिक तनाव हो सकता है।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: आज आप कुछ बड़े काम में सफल हो सकते हैं।

लव: पार्टनर के साथ समय बिताने के लिए अच्छा दिन है।

धन: धन की स्थिति स्थिर रहेगी।

स्वास्थ्य: थोड़ी थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: श्री लक्ष्मी जी की पूजा करें।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: आज कार्यस्थल पर कुछ नई चुनौतियां आ सकती हैं।

लव: रिश्तों में थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन धैर्य से काम लें।

धन: आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है।

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे।

उपाय: गणेश जी की पूजा करें।

4. कर्क (Cancer)

करियर: आज आपके प्रयासों का फल मिलेगा, लेकिन समय की कमी महसूस हो सकती है।

लव: प्रेम संबंधों में रोमांटिक माहौल रहेगा।

धन: खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन आय भी बढ़ने की संभावना है।

स्वास्थ्य: दिन भर की भागदौड़ से थकावट महसूस हो सकती है।

उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।

5. सिंह (Leo)

करियर: आज आपके काम को सराहा जाएगा, प्रमोशन का योग बन सकता है।

लव: आपके पार्टनर से अच्छा संवाद रहेगा।

धन: कुछ अतिरिक्त आय के स्रोत मिल सकते हैं।

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखें।

उपाय: पीले रंग का प्रयोग करें।

6. कन्या (Virgo)

करियर: कार्यस्थल पर आपके प्रयासों को सराहा जाएगा।

लव: प्रेम संबंधों में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है।

धन: आय में वृद्धि हो सकती है। लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: सेहत में थोड़ा उतार-चढ़ाव हो सकता है।

उपाय: गणेश जी की पूजा करें और हरे रंग का प्रयोग करें।

7. तुला (Libra)

करियर: कार्यस्थल पर आपको अच्छी सफलता मिलेगी।

लव: आज का दिन आपके रिश्ते के लिए अच्छा रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन जल्दबाजी में निवेश न करें।

स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे।

उपाय: देवी दुर्गा की पूजा करें।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: करियर में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन मेहनत से आप इन्हें पार कर लेंगे।

लव: प्रेम संबंधों में थोड़ी उलझन हो सकती है, लेकिन धैर्य रखें।

धन: धन के मामलों में कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन चिंता की बात नहीं है।

स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी, लेकिन पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

उपाय: हनुमान जी की पूजा करें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: कोई महत्वपूर्ण परियोजना सफल हो सकती है।

लव: प्रेम संबंधों में रोमांस रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनी रहेगी।

स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक रूप से फिट महसूस करेंगे।

उपाय: गुरुवार को देवी लक्ष्मी की पूजा करें।

10. मकर (Capricorn)

करियर: काम में सफलता मिलेगी, लेकिन कुछ कठिनाइयों का सामना भी हो सकता है।

लव: प्रेमी/प्रेमिका के साथ संवाद बढ़ाएं।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: सेहत में थोड़ा उतार-चढ़ाव हो सकता है।

उपाय: पूजा में लाल रंग के फूलों का उपयोग करें।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहेगा।

लव: प्रेमी/प्रेमिका के साथ अच्छे पल बिताने का समय है।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन निवेश में सावधानी बरतें।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।

उपाय: नीले रंग का प्रयोग करें।

12. मीन (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।

लव: प्रेम संबंधों में सुख और संतुष्टि मिलेगी।

धन: आय में सुधार होगा, लेकिन खर्च बढ़ सकते हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग करें।