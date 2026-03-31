मंगलवार, 31 मार्च 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. hanuman-jayanti-2026-durlabh-yog-5-rashiyon-ki-chamkegi-kismat
Written By WD Feature Desk
Last Updated : मंगलवार, 31 मार्च 2026 (17:54 IST)

हनुमान जयंती 2026: 2 अप्रैल को बन रहा है दुर्लभ योग, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत

hanuman ji and rashichakra grah
02 अप्रैल 2026 गुरुवार के दिन मंगल ग्रह का बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश होगा जहां उनकी शनि के साथ युति के चलते विस्फोटक योग बन रहा है। इस दिन 12 बजे से अभिजीत मुहूर्त रहेगा। हर्षण योग, ध्रुव योग और हस्त नक्षत्र का योग रहेगा। इस दौरान 5 राशियों की किस्मत चमक जाएगी। हनुमानजी की कृपा से उन्हें सबकुछ मिलेगा, क्योंकि इस दिन हनुमान जयंती भी रहेगी।

1. वृषभ राशि: आय के नए स्रोतों से चमकेगा भाग्य

वृषभ राशि वालों के लिए यह योग 11वें भाव यानी 'लाभ स्थान' में बन रहा है।
आर्थिक लाभ: लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिल सकता है और आय के एक से अधिक स्रोत विकसित होंगे।
सावधानी: जहाँ धन की आवक बढ़ेगी, वहीं विलासिता पर खर्च भी बढ़ सकता है, जिस पर लगाम कसना जरूरी है।
पारिवारिक जीवन: पिता के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और संतान पक्ष की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहें।
 

2. कर्क राशि: भाग्य के सहयोग से पराक्रम में होगी वृद्धि

कर्क राशि के जातकों के लिए ग्रहों की यह स्थिति 9वें भाव यानी 'भाग्य स्थान' में रहेगी।
सफलता का मार्ग: आपकी मेहनत और बजरंगबली का आशीर्वाद मिलकर आपको बड़ी सफलता दिलाएंगे। जो काम पिछले कई महीनों से रुके थे, वे अब गति पकड़ेंगे।
रिश्तों पर ध्यान: भाग्य साथ दे रहा है, लेकिन जोश में आकर अपने वरिष्ठ अधिकारियों या पिता से बहस न करें। संबंधों में मर्यादा बनाए रखना ही आपकी उन्नति की कुंजी है।

3. तुला राशि: शत्रुओं पर विजय और संकटों से मुक्ति

तुला राशि के लिए यह राजयोग 6ठे भाव में घटित हो रहा है, जिसे 'शत्रु और रोग' का भाव माना जाता है।
स्वास्थ्य और विजय: यदि आप किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो इस समय आपको उससे बड़ी राहत मिलेगी। कोर्ट-कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना है।
कर्ज से राहत: आर्थिक स्थिति मजबूत होने से आप पुराना कर्ज उतारने में सफल रहेंगे। करियर में पदोन्नति (Promotion) के प्रबल योग बन रहे हैं।

4. वृश्चिक राशि: धन लाभ और करियर में ऊंचाइयां

आपकी राशि के लिए यह योग 5वें भाव यानी 'विद्या और संतान' भाव में बन रहा है।
व्यावसायिक लाभ: व्यापारियों के लिए यह समय बड़ा निवेश करने और मुनाफा कमाने का है। आपकी बौद्धिक क्षमता आपको कार्यक्षेत्र में दूसरों से आगे रखेगी।
निर्णय शक्ति: भावनाओं में बहकर कोई भी बड़ा निवेश या फैसला न लें। बच्चों की शिक्षा या स्वास्थ्य को लेकर मन थोड़ा विचलित हो सकता है, लेकिन हनुमान जी की आराधना से सब मंगल होगा। व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं।
 

5. मकर राशि: कर्म से खुलेगा सफलता का द्वार

मकर राशि वालों के लिए यह युति 3रे भाव में हो रही है, जो 'साहस और पराक्रम' का स्थान है।
नए अवसर: यदि आप नई फैक्ट्री, दुकान या स्टार्टअप शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो 2 अप्रैल के बाद का समय अत्यंत अनुकूल है। व्यापारिक यात्राएं लाभकारी सिद्ध होंगी।
मूल मंत्र: आपके लिए इस समय 'कर्म ही प्रधान' है। भाग्य के भरोसे बैठकर समय नष्ट न करें, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपको इस राजयोग का पूरा फल दिलाएगी। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

साल में 2 बार क्यों आता है खरमास? जानिए मलमास, अधिकमास और पुरुषोत्तम मास का रहस्य

साल में 2 बार क्यों आता है खरमास? जानिए मलमास, अधिकमास और पुरुषोत्तम मास का रहस्यWhat is Kharmas and Adhik Maas: सीधे शब्दों में कहें तो खरमास और अधिकमास दो अलग-अलग खगोलीय और ज्योतिषीय स्थितियां हैं। लोग अक्सर इनमें भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन इनके साल में आने के कारण भिन्न हैं। मलमास शब्द का अधिकतर उपयोग अधिकमास के संदर्भ में किया जाता है और अधिकमास को ही पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं।

अधिक मास कब से कब तक? इस पवित्र महीने में करें ये 5 शुभ काम, खुल सकता है भाग्य

अधिक मास कब से कब तक? इस पवित्र महीने में करें ये 5 शुभ काम, खुल सकता है भाग्यPurushottam maas 2026: अधिक मास लगभग हर 3 साल में एक बार आता है। इसे 'पुरुषोत्तम मास' भी कहते हैं। इस बार हिंदू मास 2083 में अधिकमास ज्येष्ठ मास में 17 मई 2026 से 15 जून 2026 तक रहेगा।

क्या आपके मोबाइल नंबर का अंतिम अंक आपके लिए शुभ है ?

क्या आपके मोबाइल नंबर का अंतिम अंक आपके लिए शुभ है ?mobile number numerology: आज के समय में मोबाइल हर व्यक्ति की जरूरत है, मोबाइल का उपयोग विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के लिए, नौकरीपेशा अपनी नौकरी के लिए, व्यापारी अपने व्यापार के कार्यों में उपयोग करता है तो घर पर रहने वाले वृद्धजन या महिला अपने सुरक्षा की दृष्टी से रखते है।

नर्मदा के निमाड़ी अंचल में बसा 'विमलेश्वर तीर्थ'

नर्मदा के निमाड़ी अंचल में बसा 'विमलेश्वर तीर्थ'मोक्षदायिनी नर्मदा अपने सुरम्य सौंदर्य और पाप नाशिनी स्वरूप में कलयुग में विद्यमान है और ऐसे ही तीर्थों में एक तीर्थ मध्यप्रदेश में नर्मदा के उत्तर तट पर निमाड़ क्षेत्र में खरगोन जिले के बड़वाह से लगभग 7 किमी दूर सनवाद मार्ग में पुल से पूर्व ही बेलसर गांव में स्थित अति प्राचीन विमलेश्वर एवं चंद्रेश्वर महादेव मंदिर है।

हिंदू पुराण, ज्योतिष, नास्त्रेदमस, बाबा वेंगा और भविष्‍य मालिका की 6 कॉमन भविष्यवाणियां

हिंदू पुराण, ज्योतिष, नास्त्रेदमस, बाबा वेंगा और भविष्‍य मालिका की 6 कॉमन भविष्यवाणियांविभिन्न पौराणिक ग्रंथों, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों, बाबा वेंगा के कथनों और आधुनिक ज्योतिषीय गणनाओं का विश्लेषण करने पर 6 ऐसी बातें निकलकर आती हैं जो इन सभी में 'कॉमन' या एकसमान हैं। यह इस बात का संकेत है कि दुनिया एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। यहाँ श्लोक और तर्कों के साथ उनका विवरण दिया गया है।

और भी वीडियो देखें

April Monthly Horoscope 2026: अप्रैल 2026 मासिक राशिफल: जानिए कैसे बदलेंगे आपके जीवन के हालात इस महीने

April Monthly Horoscope 2026: अप्रैल 2026 मासिक राशिफल: जानिए कैसे बदलेंगे आपके जीवन के हालात इस महीनेMonthly Horoscope April 2026 for Each Zodiac: अप्रैल माह किन-किन राशियों को सफलता पाने के लिए मेहनत, धैर्य और संतुलन की आवश्यकता होगी। किन राशियों की सकारात्मक सोच काम आएगी, किसे रखना होगा स्वास्थ्य का ध्यान और समय पर लिए गए निर्णय दिला सकते हैं आपको अच्छे परिणाम.... आइए यहां जानते हैं अप्रैल 2026 का माह सभी राशियों के लिए क्या मिश्रित फल लेकर आएगा।

Hanuman Jayanti 2026 Remedies: हनुमान जयंती पर करें ये प्रमुख 5 अचूक उपाय, चमत्कार होगा

Hanuman Jayanti 2026 Remedies: हनुमान जयंती पर करें ये प्रमुख 5 अचूक उपाय, चमत्कार होगा5 Miraculous Remedies by Hanuman: हनुमान जयंती (2 अप्रैल 2026) का दिन बजरंगबली की असीम कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। यदि आप जीवन में संकटों, शत्रुओं या आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो इस दिन किए गए ये 5 अचूक उपाय आपके जीवन में चमत्कारिक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं:

हनुमान जयंती पर सिद्ध करें ये 3 चमत्कारी साबर मंत्र, जीवन के 5 बड़े संकटों में मिलेगी तुरंत मदद

हनुमान जयंती पर सिद्ध करें ये 3 चमत्कारी साबर मंत्र, जीवन के 5 बड़े संकटों में मिलेगी तुरंत मददहनुमान जयंती पर 5 शक्तिशाली साबर मंत्रों में से किसी एक को सिद्ध करने का विशेष महत्व बताया गया है। जानिए मंत्र सिद्धि की विधि और किन 5 कामों में मिलती है बजरंगबली की कृपा।

मंगल का मीन राशि में गोचर: जानें 12 राशियों पर क्या होगा असर

मंगल का मीन राशि में गोचर: जानें 12 राशियों पर क्या होगा असर02 अप्रैल 2026 गुरुवार के दिन मंगल ग्रह का बृहस्पति की मीन राशि में गोचर होगा, जहां यह ग्रह 11 मई तक रहेंगे। जब साहस और ऊर्जा का कारक 'मंगल', जल तत्व की राशि 'मीन' में प्रवेश करता है, तो यह आग और पानी के मिलन जैसा होता है। आइए जानते हैं इस बदलाव का आपकी राशि और जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

Hanuman Jayanti 2026: हनुमान जयंती पर क्या करें और क्या नहीं करें?

Hanuman Jayanti 2026: हनुमान जयंती पर क्या करें और क्या नहीं करें?What to do on Hanuman Jayanti: हनुमान जयंती हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, जो भगवान हनुमान के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से भक्ति, शक्ति, और श्रद्धा का प्रतीक है। आइए जानते हैं यहां हनुमान जन्मो‍त्सव के दिन क्या करें और क्या न करें...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com