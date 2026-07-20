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Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (21 जुलाई, 2026)
दैनिक राशिफल: 21 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
1. मेष राशि (Aries)
Today 21 July horoscope in Hindi 2026: करियर: कार्यस्थल पर कोई कठिन काम सहकर्मियों की मदद से समय पर पूरा हो जाएगा।
लव: लव पार्टनर के साथ मिलकर आज आप भविष्य की कोई बड़ी योजना बना सकते हैं।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नया निवेश करने के लिए आज का दिन काफी शुभ और फलदायी रहने वाला है।
स्वास्थ्य: आज वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी जरूर बरतें।
उपाय: हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं।ALSO READ: सूर्य का पुष्य नक्षत्र में प्रवेश: शनि के नक्षत्र में गोचर से इन 4 राशियों पर मंडरा सकता है संकट
2. वृषभ राशि (Taurus)
करियर: नौकरीपेशा लोग जूनियर्स के साथ बेवजह की बहस में न पड़ें।
लव: जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखें ताकि गलतफहमियां न बढ़ें।
धन: खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे थोड़ा तनाव बढ़ेगा। आज किसी को बड़ा कर्ज देने से बचें।
स्वास्थ्य: आज आंखों में थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: किसी मंदिर में लाल रंग के फल का दान करें।
3. मिथुन राशि (Gemini)
करियर: व्यापार में नई साझेदारी के अवसर मिल सकते हैं जो आगे चलकर लाभकारी सिद्ध होंगे।
लव: पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने या लंच का प्लान बन सकता है।
धन: पुराना फंसा हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक परेशानियां दूर होंगी।
स्वास्थ्य: आप शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से तरोताजा महसूस करेंगे।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और सिंदूर का तिलक लगाएं।
4. कर्क राशि (Cancer)
करियर: घर-बाहर काम टालने की प्रवृत्ति से बचें, अन्यथा परिवारजन की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है।
लव: मुश्किल समय में जीवनसाथी का भावनात्मक सहयोग आपके हौसले को टूटने नहीं देगा।
धन: आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। सुख-सुविधाओं की चीजों पर सोच-समझकर ही खर्च करें,
स्वास्थ्य: कफ संबंधी समस्या हो तो ठंडी चीजों के सेवन से परहेज करें।
उपाय: भगवान नारायण के मंदिर में बेसन के लड्डू का भोग लगाएं।
5. सिंह राशि (Leo)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपके क्षमता की सराहना होगी।
लव: प्रेमी साथी को कोई सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए दिन अच्छा है।
धन: धन निवेश के हिसाब से दिन उत्तम है।
स्वास्थ्य: सेहत उत्तम होने से पुरानी शारीरिक समस्या में राहत मिलने की उम्मीद है।
उपाय: आज गायत्री मंत्र का पाठ करें।
6. कन्या राशि (Virgo)
करियर: व्यापार से जुड़े लोगों को आज सफलता मिल सकती है।
लव: परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा और घर का माहौल सकारात्मक रहेगा।
धन: धन संचय से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूती होगी।
स्वास्थ्य: सुबह की सैर अपनाने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें।
7. तुला राशि (Libra)
करियर: नौकरीपेशा लोगों को आज कोई बड़ी पहचान या सम्मान मिल सकता है।
लव: लव लाइफ में संतुलन बनाए रखें।
धन: कारोबार से आय के नए स्रोत बन सकते हैं।
स्वास्थ्य: आज माता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा।
उपाय: किसी जरूरतमंद को लाल मसूर की दाल दान करें।ALSO READ: Parvati Jayanti 2026: पार्वती जयंती, जानिए क्या है इस दिन का महत्व और कथा
8. वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा। दफ्तर में आपके काम की धाक जमेगी।
लव: जीवनसाथी के साथ चल रहा कोई पुराना मनमुटाव आज समाप्त हो जाएगा।
धन: पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है।
स्वास्थ्य: सेहत के लिहाज से दिन ऊर्जावान रहेगा।
उपाय: हनुमान जी के सामने बैठकर सुंदरकांड का पाठ करें।
9. धनु राशि (Sagittarius)
करियर: यदि आप उच्च शिक्षा में अध्ययनरत हैं तो भाग्य का साथ मिलेगा।
लव: लव पार्टनर में एक-दूसरे के प्रति प्यार बढ़ेगा।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत मन से मन प्रसन्न रहेगा।
स्वास्थ्य: स्वयं का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आज भारी भोजन से परहेज करें।
उपाय: बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं।
10. मकर राशि (Capricorn)
करियर: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी।
लव: जीवनसाथी या प्रेमी के साथ बहस करने से बचें।
धन: आज किसी भी तरह के पैसों के लेन-देने में बेहद सतर्क रहें।
स्वास्थ्य: यदि थकान महसूस हो रही हो तो ध्यान का सहारा लें।
उपाय: मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं।
11. कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: साझेदारी के व्यापार या नौकरी में अनुकूलता रहेगी।
लव: लव पार्टनर के साथ आपसी तालमेल बहुत अच्छा बना रहेगा।
धन: आर्थिक उन्नति होने से नई संपत्ति खरीदने का विचार बन सकता है।
स्वास्थ्य: आज आप खुद को एक्टिव महसूस करेंगे।
12. मीन राशि (Pisces)
करियर: नौकरीपेशा की दफ्तर में खुलकर तारीफ हो सकती हैं।
लव: जीवन में पार्टनर के साथ खुशहाली बनी रहेगी।
धन: अचानक कहीं से धन लाभ होने के प्रबल योग हैं।
स्वास्थ्य: सेहत के मामले में सकारात्मक महसूस करेंगे।
उपाय: आज घर के बड़ों का आशीर्वाद लें।ALSO READ: देवशयनी एकादशी कब है, क्या करते हैं इस दिन, जानिए महत्व
गीता के छठे अध्याय के 10वें श्लोक की सही व्याख्या क्या है? मौलाना जरजिस अंसारी के दावे की पड़ताल
उत्तर प्रदेश के मौलाना जरजिस अंसारी ने एक विवादित बयान देते हुए भगवान श्रीकृष्ण को मुस्लिम बताता है। उन्होंने दावा किया कि श्रीकृष्ण 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। इस दौरान मौलाना जरजिस अंसारी ने अपनी तकरीर के दौरान श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 6 के श्लोक 10 का 'गलत अर्थ' निकालकर अपनी बात को साबित करने की कोशिश भी की।
Devshayani Ekadashi 2026: देवशयनी एकादशी से शुरू होंगे चातुर्मास, 4 महीने के लिए लग जाएगी मंगल कार्यों पर रोक
Chaturmas 2026: सनातन धर्म में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से चातुर्मास का शुभारंभ होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शय्या पर योगनिद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद अगले चार महीनों तक वे विश्राम करते हैं और देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं। इसी अवधि को चातुर्मास कहा जाता है।
सूर्य का कर्क राशि में गोचर: कर्क संक्रांति से देश, दुनिया और आपके जीवन पर क्या होगा असर?
ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव का एक राशि से दूसरी राशि में जाना 'संक्रांति' कहलाता है। इस बार बृहस्पतिवार, 16 जुलाई 2026 को सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे 'कर्क संक्रांति' का महापर्व बेहद शुभ और दुर्लभ 'सिद्ध योग' में मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस विशेष योग में किए गए पूजा-पाठ और दान-पुण्य के कार्यों से जीवन में अपार सफलता और कल्याण की प्राप्ति होती है।
पुरी के जगन्नाथ मंदिर और रथयात्रा का इतिहास: कब, कैसे और क्यों हुई शुरुआत?
पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर और रथयात्रा का इतिहास जितना गौरवशाली है, उतना ही रहस्यों और संघर्षों से भरा है। यह केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भारत की अस्मिता और अटूट आस्था की जीती-जागती कहानी है। हजारों वर्षों से यह रथयात्रा जारी है। आइए इसके प्रारंभ से लेकर इतिहास की मुख्य घटनाओं को संक्षिप्त में जानते हैं।
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अंग्रेजी भाषा का शब्द Juggernaut (जिसका अर्थ होता है एक ऐसी विशाल और अजेय शक्ति जिसे रोका न जा सके) दरअसल भगवान 'जगन्नाथ' के नाम और उनकी रथयात्रा के विशाल रूप को देखकर ही लिया गया है। आपने श्री जगन्नाथ मंदिर के चमत्कारों के बारे में सुना होगा, चलिए अब जानते भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा के बारे में 12 रोचक जानकारी।
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ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय, कर्म और अनुशासन का देवता माना जाता है। जब भी शनिदेव अपनी चाल बदलते हैं, तो उसका असर मानव जीवन और संपूर्ण सृष्टि पर व्यापक रूप से पड़ता है। 27 जुलाई 2026 की रात से शनिदेव मीन राशि में वक्री यानी उल्टी चाल चलने जा रहे हैं और वे 11 दिसंबर 2026 की सुबह तक इसी अवस्था में रहेंगे।
Ashadhi Ekadashi Date 2026: आषाढ़ी एकादशी पूजा विधि और शुभ मुहूर्त
Ashadhi Ekadashi Puja Vidhi n Muhurat 2026: इस दिन श्रद्धा, भक्ति और विधि-विधान से पूजा करने, व्रत रखने, जप-तप और दान करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होने की धार्मिक मान्यता है। इसलिए इस पावन एकादशी पर श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना कर उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें।