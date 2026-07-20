Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (21 जुलाई, 2026) दैनिक राशिफल: 21 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष राशि (Aries)

Today 21 July horoscope in Hindi 2026: करियर: कार्यस्थल पर कोई कठिन काम सहकर्मियों की मदद से समय पर पूरा हो जाएगा।

लव: लव पार्टनर के साथ मिलकर आज आप भविष्य की कोई बड़ी योजना बना सकते हैं।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नया निवेश करने के लिए आज का दिन काफी शुभ और फलदायी रहने वाला है।

स्वास्थ्य: आज वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी जरूर बरतें।

2. वृषभ राशि (Taurus)

करियर: नौकरीपेशा लोग जूनियर्स के साथ बेवजह की बहस में न पड़ें।

लव: जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखें ताकि गलतफहमियां न बढ़ें।

धन: खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे थोड़ा तनाव बढ़ेगा। आज किसी को बड़ा कर्ज देने से बचें।

स्वास्थ्य: आज आंखों में थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: किसी मंदिर में लाल रंग के फल का दान करें।

3. मिथुन राशि (Gemini)

करियर: व्यापार में नई साझेदारी के अवसर मिल सकते हैं जो आगे चलकर लाभकारी सिद्ध होंगे।

लव: पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने या लंच का प्लान बन सकता है।

धन: पुराना फंसा हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक परेशानियां दूर होंगी।

स्वास्थ्य: आप शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से तरोताजा महसूस करेंगे।

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और सिंदूर का तिलक लगाएं।

4. कर्क राशि (Cancer)

करियर: घर-बाहर काम टालने की प्रवृत्ति से बचें, अन्यथा परिवारजन की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है।

लव: मुश्किल समय में जीवनसाथी का भावनात्मक सहयोग आपके हौसले को टूटने नहीं देगा।

धन: आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। सुख-सुविधाओं की चीजों पर सोच-समझकर ही खर्च करें,

स्वास्थ्य: कफ संबंधी समस्या हो तो ठंडी चीजों के सेवन से परहेज करें।

उपाय: भगवान नारायण के मंदिर में बेसन के लड्डू का भोग लगाएं।

5. सिंह राशि (Leo)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपके क्षमता की सराहना होगी।

लव: प्रेमी साथी को कोई सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए दिन अच्छा है।

धन: धन निवेश के हिसाब से दिन उत्तम है।

स्वास्थ्य: सेहत उत्तम होने से पुरानी शारीरिक समस्या में राहत मिलने की उम्मीद है।

उपाय: आज गायत्री मंत्र का पाठ करें।

6. कन्या राशि (Virgo)

करियर: व्यापार से जुड़े लोगों को आज सफलता मिल सकती है।

लव: परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा और घर का माहौल सकारात्मक रहेगा।

धन: धन संचय से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूती होगी।

स्वास्थ्य: सुबह की सैर अपनाने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

उपाय: हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें।

7. तुला राशि (Libra)

करियर: नौकरीपेशा लोगों को आज कोई बड़ी पहचान या सम्मान मिल सकता है।

लव: लव लाइफ में संतुलन बनाए रखें।

धन: कारोबार से आय के नए स्रोत बन सकते हैं।

स्वास्थ्य: आज माता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा।

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा। दफ्तर में आपके काम की धाक जमेगी।

लव: जीवनसाथी के साथ चल रहा कोई पुराना मनमुटाव आज समाप्त हो जाएगा।

धन: पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है।

स्वास्थ्य: सेहत के लिहाज से दिन ऊर्जावान रहेगा।

उपाय: हनुमान जी के सामने बैठकर सुंदरकांड का पाठ करें।

9. धनु राशि (Sagittarius)

करियर: यदि आप उच्च शिक्षा में अध्ययनरत हैं तो भाग्य का साथ मिलेगा।

लव: लव पार्टनर में एक-दूसरे के प्रति प्यार बढ़ेगा।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत मन से मन प्रसन्न रहेगा।

स्वास्थ्य: स्वयं का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आज भारी भोजन से परहेज करें।

उपाय: बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं।

10. मकर राशि (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी।

लव: जीवनसाथी या प्रेमी के साथ बहस करने से बचें।

धन: आज किसी भी तरह के पैसों के लेन-देने में बेहद सतर्क रहें।

स्वास्थ्य: यदि थकान महसूस हो रही हो तो ध्यान का सहारा लें।

उपाय: मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं।

11. कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: साझेदारी के व्यापार या नौकरी में अनुकूलता रहेगी।

लव: लव पार्टनर के साथ आपसी तालमेल बहुत अच्छा बना रहेगा।

धन: आर्थिक उन्नति होने से नई संपत्ति खरीदने का विचार बन सकता है।

स्वास्थ्य: आज आप खुद को एक्टिव महसूस करेंगे।

12. मीन राशि (Pisces)

करियर: नौकरीपेशा की दफ्तर में खुलकर तारीफ हो सकती हैं।

लव: जीवन में पार्टनर के साथ खुशहाली बनी रहेगी।

धन: अचानक कहीं से धन लाभ होने के प्रबल योग हैं।

स्वास्थ्य: सेहत के मामले में सकारात्मक महसूस करेंगे।