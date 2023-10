Aaj Ka Rashifal: नवरात्रि का पहला दिन, किस पर होगी मां दुर्गा की कृपा, जानें रविवार का राशिफल | 15 October 2023

When is Navratri 2023 in Mauritius: 15 अक्टूबर 2023 को शारदीय नवरात्रि का त्योहार प्रारंभ होने वाला है। टाइम झोन के अंतर के चलते मॉरिशस में घट स्थापना का मुहूर्त: 15 अक्टूबर को सुबह 08 बजकर 55 मिनट से 09 बजकर 51 मिनट तक रहेगा जबकि अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11 बजकर 31 मिनट से दोपहर 12 बजकर 21 मिनट तक रहेगा।