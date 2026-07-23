Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 24 जुलाई 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

24 July 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 24 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Vijaya Parvati Vrat 2026: विजया पार्वती व्रत कब से होगा प्रारंभ, क्या है इस व्रत का महत्व क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 24 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत एवं त्योहार

आशा दशमी (यह व्रत सभी प्रकार की मनोकामनाओं और आशाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है।)

आषाढ़ शुक्ल दशमी

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: शुक्रवार

तिथि: आषाढ़ शुक्ल दशमी (सुबह 04:19 तक, इसके बाद एकादशी तिथि शुरू होगी)।

पक्ष: शुक्ल पक्ष (Shukla Paksha)

मास: श्रावण (पूर्णिमांत) / आषाढ़ (अमांत)

ऋतु: वर्षा ऋतु (Monsoon)

विक्रम संवत: 2083

शक संवत: 1948

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: अनुराधा (Anuradha) – रात 10:56 तक (इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र)

योग: शुक्ल (Shukla) – दोपहर 04:11 तक (इसके बाद ब्रह्म योग)

करण: वणिज (Vanija) – दोपहर 04:17 तक (इसके बाद विष्टि / भद्रा करण)

सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

सूर्योदय: सुबह 05:38

सूर्यास्त: शाम 07:17

चन्द्र राशि: वृश्चिक राशि (Vrishchik Rashi) में (पूरा दिन और रात)

सूर्य राशि: कर्क राशि (Karka Rashi) में

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:01 से 12:56 तक (यह समय किसी भी नए, धार्मिक या महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत के लिए सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत शुभ माना जाता है।)

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:45 से 03:39 तक

अमृत काल: दोपहर 01:21 से 02:51 तक

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:16 से 04:57 तक

गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:05 से 07:17 तक

आज के अशुभ समय

राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 10:44 से दोपहर 12:27 तक (इस समय के दौरान किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने या महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से बचना चाहिए।)

यमगण्ड: दोपहर 03:52 से शाम 05:35 तक

गुलिक काल: सुबह 07:20 से 09:02 तक

भद्रा: शाम 04:17 से अगले दिन सुबह 04:19 तक (भद्रा में मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं।)

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: पश्चिम दिशा (आज के दिन पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से बचें।)

निवारण/उपाय: यदि आज पश्चिम दिशा में यात्रा करना बहुत आवश्यक हो, तो घर से निकलने से पहले सफेद चंदन का तिलक लगाएं या थोड़ी सी पीली सरसों खाकर निकलें और मां लक्ष्मी की आराधना करें।