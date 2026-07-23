  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. आज का मुहूर्त
  4. Today Daily Muhurat
Written By राजश्री कासलीवाल राजश्री कासलीवाल

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 24 जुलाई 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Kalash decorated with mango leaves, Shriphal, with different types of Fruits gives the message of Shubh Utsav 2026 picture
Written By: राजश्री कासलीवाल
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (13:57 IST)
google-news

आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
24 July 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 24 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Vijaya Parvati Vrat 2026: विजया पार्वती व्रत कब से होगा प्रारंभ, क्या है इस व्रत का महत्व
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:
 

विशेष व्रत एवं त्योहार

आशा दशमी (यह व्रत सभी प्रकार की मनोकामनाओं और आशाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है।)
 
आषाढ़ शुक्ल दशमी
 
पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)
वार: शुक्रवार
 
तिथि: आषाढ़ शुक्ल दशमी (सुबह 04:19 तक, इसके बाद एकादशी तिथि शुरू होगी)।
 
पक्ष: शुक्ल पक्ष (Shukla Paksha)
 
मास: श्रावण (पूर्णिमांत) / आषाढ़ (अमांत)
 
ऋतु: वर्षा ऋतु (Monsoon)
 
विक्रम संवत: 2083
 
शक संवत: 1948
 
नक्षत्र, योग और करण
नक्षत्र: अनुराधा (Anuradha) – रात 10:56 तक (इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र)
 
योग: शुक्ल (Shukla) – दोपहर 04:11 तक (इसके बाद ब्रह्म योग)
 
करण: वणिज (Vanija) – दोपहर 04:17 तक (इसके बाद विष्टि / भद्रा करण)
 
सूर्य और चंद्रमा की स्थिति
सूर्योदय: सुबह 05:38
 
सूर्यास्त: शाम 07:17
 
चन्द्र राशि: वृश्चिक राशि (Vrishchik Rashi) में (पूरा दिन और रात)
 
सूर्य राशि: कर्क राशि (Karka Rashi) में
 

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:01 से 12:56 तक (यह समय किसी भी नए, धार्मिक या महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत के लिए सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत शुभ माना जाता है।)
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:45 से 03:39 तक
 
अमृत काल: दोपहर 01:21 से 02:51 तक
 
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:16 से 04:57 तक
 
गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:05 से 07:17 तक
 

आज के अशुभ समय

राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 10:44 से दोपहर 12:27 तक (इस समय के दौरान किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने या महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से बचना चाहिए।)
 
यमगण्ड: दोपहर 03:52 से शाम 05:35 तक
 
गुलिक काल: सुबह 07:20 से 09:02 तक
 
भद्रा: शाम 04:17 से अगले दिन सुबह 04:19 तक (भद्रा में मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं।)
 

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: पश्चिम दिशा (आज के दिन पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से बचें।)
 
निवारण/उपाय: यदि आज पश्चिम दिशा में यात्रा करना बहुत आवश्यक हो, तो घर से निकलने से पहले सफेद चंदन का तिलक लगाएं या थोड़ी सी पीली सरसों खाकर निकलें और मां लक्ष्मी की आराधना करें।
 
महालक्ष्मी की कृपा से आपका आज का दिन अत्यंत शुभ, सुखद और मंगलमय हो!ALSO READ: मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ
लेखक के बारे में
राजश्री कासलीवाल
श्रीमती राजश्री कासलीवाल पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव। धर्म, व्रत-त्योहार, ज्योतिष, रेसिपी, साहित्य, लाइफ स्टाइल और अन्य विषयों पर लेखन का कार्य। वर्तमान में विश्‍व के पहले हिंदी पोर्टल वेबदुनिया में सीनियर सब-एडिटर (कंटेंट) के पद पर कार्यरत हैं।  .... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ

गीता के छठे अध्याय के 10वें श्लोक की सही व्याख्या क्या है? मौलाना जरजिस अंसारी के दावे की पड़ताल

गीता के छठे अध्याय के 10वें श्लोक की सही व्याख्या क्या है? मौलाना जरजिस अंसारी के दावे की पड़तालउत्तर प्रदेश के मौलाना जरजिस अंसारी ने एक विवादित बयान देते हुए भगवान श्रीकृष्ण को मुस्लिम बताता है। उन्होंने दावा किया कि श्रीकृष्‍ण 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। इस दौरान मौलाना जरजिस अंसारी ने अपनी तकरीर के दौरान श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 6 के श्लोक 10 का 'गलत अर्थ' निकालकर अपनी बात को साबित करने की कोशिश भी की।

Devshayani Ekadashi 2026: देवशयनी एकादशी से शुरू होंगे चातुर्मास, 4 महीने के लिए लग जाएगी मंगल कार्यों पर रोक

Devshayani Ekadashi 2026: देवशयनी एकादशी से शुरू होंगे चातुर्मास, 4 महीने के लिए लग जाएगी मंगल कार्यों पर रोकChaturmas 2026: सनातन धर्म में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से चातुर्मास का शुभारंभ होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शय्या पर योगनिद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद अगले चार महीनों तक वे विश्राम करते हैं और देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं। इसी अवधि को चातुर्मास कहा जाता है।

सूर्य का कर्क राशि में गोचर: कर्क संक्रांति से देश, दुनिया और आपके जीवन पर क्या होगा असर?

सूर्य का कर्क राशि में गोचर: कर्क संक्रांति से देश, दुनिया और आपके जीवन पर क्या होगा असर?ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव का एक राशि से दूसरी राशि में जाना 'संक्रांति' कहलाता है। इस बार बृहस्पतिवार, 16 जुलाई 2026 को सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे 'कर्क संक्रांति' का महापर्व बेहद शुभ और दुर्लभ 'सिद्ध योग' में मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस विशेष योग में किए गए पूजा-पाठ और दान-पुण्य के कार्यों से जीवन में अपार सफलता और कल्याण की प्राप्ति होती है।

पुरी के जगन्नाथ मंदिर और रथयात्रा का इतिहास: कब, कैसे और क्यों हुई शुरुआत?

पुरी के जगन्नाथ मंदिर और रथयात्रा का इतिहास: कब, कैसे और क्यों हुई शुरुआत?पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर और रथयात्रा का इतिहास जितना गौरवशाली है, उतना ही रहस्यों और संघर्षों से भरा है। यह केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भारत की अस्मिता और अटूट आस्था की जीती-जागती कहानी है। हजारों वर्षों से यह रथयात्रा जारी है। आइए इसके प्रारंभ से लेकर इतिहास की मुख्य घटनाओं को संक्षिप्त में जानते हैं।

श्री जगन्नाथ रथयात्रा से जुड़े 12 ऐसे रोचक तथ्य, जिन्हें जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

श्री जगन्नाथ रथयात्रा से जुड़े 12 ऐसे रोचक तथ्य, जिन्हें जानकर आप भी रह जाएंगे हैरानअंग्रेजी भाषा का शब्द Juggernaut (जिसका अर्थ होता है एक ऐसी विशाल और अजेय शक्ति जिसे रोका न जा सके) दरअसल भगवान 'जगन्नाथ' के नाम और उनकी रथयात्रा के विशाल रूप को देखकर ही लिया गया है। आपने श्री जगन्नाथ मंदिर के चमत्कारों के बारे में सुना होगा, चलिए अब जानते भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा के बारे में 12 रोचक जानकारी।

24 July Birthday: आपको 24 जुलाई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

24 July Birthday: आपको 24 जुलाई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!24 July Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। यहां पेश है दिनांक 01 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 24 जुलाई 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 24 जुलाई 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 24 July 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 24 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग...

चातुर्मास में सुख-समृद्धि लाने के लिए इन 4 महीनों में राशि के अनुसार ये खास उपाय

चातुर्मास में सुख-समृद्धि लाने के लिए इन 4 महीनों में राशि के अनुसार ये खास उपायChaturmas Astrology Remedies: हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास यह चार महीनों का पवित्र काल भगवान विष्णु के योगनिद्रा में जाने से प्रारंभ होकर देवउठनी एकादशी पर समाप्त होता है। यदि आप अपनी राशि के अनुसार चातुर्मास में कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो जीवन में आ रही और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है। यहां जानें 12 राशियों के लिए चातुर्मास के अचूक उपाय...

Ashadha Purnima 2026: आषाढ़ी पूर्णिमा कब है, जानिए इस दिन का खास महत्व

Ashadha Purnima 2026: आषाढ़ी पूर्णिमा कब है, जानिए इस दिन का खास महत्वAshadha Purnima Date 2026: भारतीय संस्कृति, साधना और अध्यात्म की दृष्टि से आषाढ़ी पूर्णिमा अत्यंत पवित्र, कल्याणकारी और फलदायी तिथियों में से एक है। यह केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ने और आत्म-मंथन का पावन अवसर है।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 5 भाग्यशाली राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और उनके लिए लाभ के योग बनेंगे।