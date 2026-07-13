Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 14 जुलाई 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 14 July 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 14 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Chaturmas 2026: वर्ष 2026 में चातुर्मास कब से कब तक रहेगा? क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 14 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

14 जुलाई 2026, मंगलवार का दैनिक पंचांग, शुभ मुहूर्त और राहुकाल का विवरण नीचे दिया गया है। आज के दिन आषाढ़ मास की हलहारिणी अमावस्या (आषाढ़ी अमावस्या) मनाई जाएगी, जो स्नान, दान और पितृ श्राद्ध के लिए अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है।

मुख्य पंचांग

दिनांक: 14 जुलाई 2026

वार: मंगलवार

मास: आषाढ़, कृष्ण पक्ष

तिथि: अमावस्या (दोपहर 03:12 तक, इसके बाद श्रावण/आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा तिथि शुरू)

नक्षत्र: पुनर्वसु (देर रात 12:11 तक, इसके बाद पुष्य नक्षत्र का प्रवेश)

योग: व्याघात (सुबह 11:57 तक, इसके बाद हर्षण योग)

करण: नाग (दोपहर 03:12 तक, इसके बाद किस्तुघ्न करण)

आज के विशेष व्रत और त्योहार (Festivals & Significance)

हलहारिणी (आषाढ़ी) अमावस्या: इसे 'दीप अमावस्या' या 'भौमवती अमावस्या' (मंगलवार को होने के कारण) भी कहा जाता है। इस दिन किसान अपने हलों और कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं।

स्नान-दान-श्राद्ध अमावस्या: पितरों की शांति के लिए तर्पण, पिंडदाण और नदी स्नान के लिए दोपहर 03:12 से पहले का समय सर्वोत्तम है।

पुष्य नक्षत्र संयोग: आज देर रात (तड़के) 01:48 या कुछ स्थानों पर 12:11 के बाद से सबसे शुभ माना जाने वाला पुष्य नक्षत्र शुरू हो रहा है, जो अगले दिन तक रहेगा।

शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

यदि आप आज कोई विशेष पूजा, दान या नया कार्य करना चाहते हैं, तो शुभ समय इस प्रकार हैं:

अभिजित मुहूर्त: दोपहर 11:33 से 12:21 तक (दिन का सबसे श्रेष्ठ और शुभ समय)।

अमृत काल: शाम 05:04 से 06:40 तक।

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:03 से 04:46 तक।

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)

इस समय के दौरान किसी भी नए या मांगलिक कार्य की शुरुआत करने से बचना चाहिए:

राहुकाल: दोपहर 03:28 से शाम 05:10 तक (इस दौरान शुभ कार्य वर्जित हैं)।

यमघण्ट काल: सुबह 08:41 से 10:23 तक।