Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 23 जून 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 23 June 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 23 जून, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: त्रिग्रही और सरस्वती राजयोग का महासंयोग: आज से चमकेगी इन 3 राशियों की किस्मत, क्या आपकी राशि है शामिल? क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 23 जून, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

मंगलवार, 23 जून 2026 का दैनिक पंचांग और शुभ मुहूर्त निम्नलिखित है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज शुद्ध ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। मंगलवार का दिन महाबली संकटमोचन हनुमान जी की आराधना और कुंडली में मंगल ग्रह की शुभता बढ़ाने के लिए विशेष माना जाता है।

आइए जानते हैं 23 जून 2026 का विस्तृत पंचांग, शुभ समय और राहुकाल की स्थिति:

आज का पंचांग: 23 जून 2026

विक्रम संवत: 2083 (सिद्धार्थी)

शक संवत: 1948 (परावभ)

महीना: शुद्ध ज्येष्ठ मास (शुक्ल पक्ष)

तिथि: नवमी तिथि- रात 10:14 तक (इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ)

नक्षत्र: हस्त नक्षत्र- रात 11:15 तक (इसके बाद चित्रा नक्षत्र प्रारंभ)

योग: परिघ योग- शाम 05:02 तक (इसके बाद शिव योग)

करण: बालव- सुबह 09:37 तक था (इसके बाद कौलव करण प्रारंभ, जो रात 10:14 तक रहेगा)

सूर्योदय: सुबह 05:24 एएम

सूर्यास्त: शाम 07:22 पीएम

चंद्रराशि: कन्या राशि (दिन-रात)

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

यदि आप आज कोई हनुमान जी की विशेष पूजा, कानूनी कार्य, साहस या खेल से जुड़ा कार्य, अथवा कोई जरूरी शुरुआत करना चाहते हैं, तो इन शुभ समयों का ध्यान रखें:

अभिजित मुहूर्त (दिन का सबसे श्रेष्ठ समय): दोपहर 11:55 से दोपहर 12:52 तक।

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:03 से सुबह 04:43 तक।

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:44 से दोपहर 03:40 तक।

गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:21 से शाम 07:42 तक।

अशुभ समय (राहुकाल और वर्जित समय)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस समय अवधि में किसी भी नए या महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसमें विघ्न आने की आशंका रहती है:

राहुकाल: दोपहर 03:53 से शाम 05:37 तक (मंगलवार को शाम के समय राहुकाल होता है, इस दौरान नया काम या बड़ा लेन-देन न करें)।

यमगंड काल: सुबह 08:53 से सुबह 10:38 तक।

गुलिक काल: दोपहर 12:23 से दोपहर 02:08 तक।

दिशाशूल: उत्तर दिशा (यदि आज इस दिशा में यात्रा करना बहुत आवश्यक हो, तो घर से गुड़ खाकर या शीशा देखकर ही निकलें)।

आज का विशेष मंगलवार उपाय: