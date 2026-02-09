सोमवार, 9 फ़रवरी 2026
Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 10 फरवरी 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

कलश और फूलों के साथ दैनिक शुभ मुहूर्त से संबंधित खूबसूरत फोटो

आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
10 February 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 10 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: फाल्गुन मास की अमावस्या कब है, क्या है इसका महत्व, जानिए मुहूर्त और करें उपाय
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
10 फरवरी 2026, मंगलवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज भी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है।
 

आज का पंचांग (10 फरवरी 2026)

तिथि: अष्टमी
 
पक्ष: कृष्ण पक्ष
 
मास: फाल्गुन
 
वार: मंगलवार
 
नक्षत्र: विशाखा (दोपहर 03:19 तक), उसके बाद अनुराधा नक्षत्र।
 
योग: वृद्धि (दोपहर 05:08 तक), उसके बाद ध्रुव योग।
 
करण: तैतिल (दोपहर 02:26 तक), फिर गर।
 
चंद्र राशि: वृश्चिक (पूरा दिन और रात)
 

शुभ और अशुभ मुहूर्त

शुभ समय (Auspicious Timings)
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:13 से 12:57 तक (सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त)
 
अमृत काल: रात्रि 11:20 से 01:08 तक (11 फरवरी तड़के)
 
ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:19 से 06:11 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:31 से 03:14 तक
 

अशुभ समय (Avoid for New Tasks)

राहुकाल: दोपहर 03:21 से सायं 04:44 तक (शुभ कार्यों में वर्जित)
 
यमगण्ड: सुबह 09:49 से 11:12 तक
 
Weekly Rashifal 2026: इस सप्ताह क्या कहता है 12 राशियों का भाग्य, पढ़ें (साप्ताहिक राशिफल 09 से 15 फरवरी तक)

Weekly Rashifal 2026: इस सप्ताह क्या कहता है 12 राशियों का भाग्य, पढ़ें (साप्ताहिक राशिफल 09 से 15 फरवरी तक)Weekly Horoscope 09 February to 15 February 2026: हर सप्ताह के साथ हमारी योजनाओं और जीवन के रास्ते बदलते रहते हैं। यह सप्ताह आपके लिए क्या लेकर आया है? क्या आपके लिए कुछ खास होने वाला है या कुछ चुनौतियां सामने आने वाली हैं? यह राशिफल आपको हर पहलू में मदद करेगा ताकि आप समय रहते सही निर्णय ले सकें...

वरुण का दुर्लभ गोचर: 168 साल बाद मीन राशि में, 6 राशियों पर पड़ेगा गहरा असर

वरुण का दुर्लभ गोचर: 168 साल बाद मीन राशि में, 6 राशियों पर पड़ेगा गहरा असरNeptune Transit in Pisces: लगभग 168 वर्षों के बाद वरुण ग्रह एक बार फिर अपनी स्वराशि मीन में 3 साल से गोचर कर रहा है। यह दुर्लभ खगोलीय और ज्योतिषीय घटना केवल एक राशि नहीं बल्कि कुल 6 राशियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रही है, जिससे करियर, धन और सोच के स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं।

चार धाम यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन जरूरी, यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

चार धाम यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन जरूरी, यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रियाचार धाम यात्रा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जानिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और यात्रा से जुड़ी गाइडलाइन।

महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, मंत्र, आरती, चालीसा, कथा और लाभ FAQs

महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, मंत्र, आरती, चालीसा, कथा और लाभ FAQsप्रतिवर्ष महाशिवरात्रि हिंदू वर्ष के फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और शिवरात्रि श्रावण मास की कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि पर वैद्यनाथ भगवान की उत्सव भी रहता है। जानिए महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, आरती, मंत्र, चालीसा, कथा और लाभ सहित संपूर्ण जानकारी।

विजया एकादशी 2026: 13 फरवरी को रखा जाएगा व्रत, जानिए तिथि, महत्व और नियम

विजया एकादशी 2026: 13 फरवरी को रखा जाएगा व्रत, जानिए तिथि, महत्व और नियमविजया एकादशी 2026 कब है? 13 फरवरी को पड़ने वाले इस व्रत की तिथि, महत्व और पूजा नियमों की पूरी जानकारी यहां पढ़ें।

Mahashivratri 2026: 11 शुभ योग और 5 ग्रहों का राजयोग! जानें शिव पूजा का सबसे सटीक मुहूर्त और राहुकाल की चेतावनी

Mahashivratri 2026: 11 शुभ योग और 5 ग्रहों का राजयोग! जानें शिव पूजा का सबसे सटीक मुहूर्त और राहुकाल की चेतावनीMahashivratri Shubha Yog 2026: विद्वान पंडितों के अनुसार इस वर्ष महाशिवरात्रि पर ग्रहों और नक्षत्रों की ऐसी स्थिति बन रही है जो करीब तीन शताब्दियों के बाद देखने को मिल रही है। पूरे दिन में 11 मुख्य शुभ योग और 5 शक्तिशाली राजयोग बन रहे हैं।

शुक्र का शतभिषा नक्षत्र में गोचर, 4 राशियों को मिलेगा राहु का आशीर्वाद

शुक्र का शतभिषा नक्षत्र में गोचर, 4 राशियों को मिलेगा राहु का आशीर्वादज्योतिष गणना और पंचांग के अनुसार, शुक्र धनिष्ठा नक्षत्र से निकलकर राहु के नक्षत्र 'शतभिषा' में प्रवेश करेंगे। 11 फरवरी 2026, बुधवार सुबह लगभग 08:56 AM (भारतीय समयानुसार) से लेकर शुक्र इस नक्षत्र में 22 फरवरी 2026 तक रहेंगे, जिसके बाद वे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे।

फाल्गुन मास की अमावस्या कब है, क्या है इसका महत्व, जानिए मुहूर्त और करें उपाय

फाल्गुन मास की अमावस्या कब है, क्या है इसका महत्व, जानिए मुहूर्त और करें उपायPhalgun Amavasya 2026: प्रतिवर्ष आने वाली फाल्गुन मास की अमावस्या हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखती है क्योंकि यह हिंदू वर्ष की अंतिम अमावस्याओं में से एक होती है। वर्ष 2026 में फाल्गुन अमावस्या पर सूर्य ग्रहण और मंगलवार को पड़ने वाली इस भौमवती अमावस्या का दुर्लभ संयोग बन रहा है।

शनि और मंगल का मीन के मैदान पर होगा युद्ध, 5 राशियां होंगी विजेता

शनि और मंगल का मीन के मैदान पर होगा युद्ध, 5 राशियां होंगी विजेताConjunction of Saturn and Mars in 2026: मीन राशि में शनि और मंगल के बीच होगा शक्तिशाली युद्ध। जानिए कौन-सी 5 राशियां बनेंगी विजेता और किनके जीवन में आएंगे बड़े बदलाव।

Janaki Jayanti 2026: जानकी जयंती 2026: सीताष्टमी पर जानें पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और व्रत का महत्व

Janaki Jayanti 2026: जानकी जयंती 2026: सीताष्टमी पर जानें पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और व्रत का महत्वGoddess Sita birth anniversary: जानकी जयंती, जिसे सीता जयंती या सीताष्टमी भी कहा जाता है, माता सीता के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है। 2026 में यह तिथि 9 फरवरी, दिन सोमवार को पड़ रही है। अत: आज माता सीता का जन्मोत्सव पर्व मनाया जाएगा।
