Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 9 फरवरी 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 09 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

9 फरवरी 2026, सोमवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है।

आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। आज जानकी जयंती (माता सीता का प्राकट्य दिवस) का पावन पर्व भी मनाया जाएगा।

आज का पंचांग (09 फरवरी 2026)

तिथि: अष्टमी।

पक्ष: कृष्ण पक्ष

मास: फाल्गुन

वार: सोमवार

नक्षत्र: स्वाति (दोपहर 12:44 तक), उसके बाद विशाखा नक्षत्र।

योग: गण्ड (दोपहर 04:22 तक), उसके बाद वृद्धि योग।

करण: बालव (दोपहर 12:35 तक), फिर कौलव।

चंद्र राशि: तुला (रात्रि 07:11 तक), उसके बाद वृश्चिक राशि।

शुभ और अशुभ मुहूर्त

शुभ समय (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:13 से 12:57 तक (दिन का सबसे श्रेष्ठ समय)

ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:20 से 06:12 तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:31 से 03:14 तक

अमृत काल: रात्रि 11:20 से 01:08 तक (10 फरवरी तड़के)

अशुभ समय (Avoid for New Tasks)

राहुकाल: प्रातः 08:27 से 09:49 तक

यमगण्ड: सुबह 11:12 से दोपहर 12:35 तक