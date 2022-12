कहीं आपने पन्ना और पुखराज साथ तो नहीं पहन रखा है?

हर ग्रह का अपना एक होता है। यदि आपने आपसी शत्रु ग्रहों को रत्न एक साथ पहन रखा है तो फिर आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसे शनि और सूर्य का रत्न एक साथ नहीं पहनते हैं। के अनुसार रत्नों को उनकी राशि के साथ ही कुंडली में स्थित ग्रहों की स्थिति जानकर ही पहनना चाहिए क्योंकि यह नुकसानदायक भी हो सकते हैं। आओ जानते हैं कि यदि आपने और पन्ना पहन रखा है तो क्यों हो जाएं सावधान और क्या होगा नुकसान। हर ग्रह का अपना एक होता है। यदि आपने आपसी शत्रु ग्रहों को रत्न एक साथ पहन रखा है तो फिर आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसे शनि और सूर्य का रत्न एक साथ नहीं पहनते हैं। के अनुसार रत्नों को उनकी राशि के साथ ही कुंडली में स्थित ग्रहों की स्थिति जानकर ही पहनना चाहिए क्योंकि यह नुकसानदायक भी हो सकते हैं। आओ जानते हैं कि यदि आपने और पन्ना पहन रखा है तो क्यों हो जाएं सावधान और क्या होगा नुकसान।





ये लोग पुखराज न पहनें | These people should not wear topaz:





1. वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला और मकर राशि वालों को पुखराज नहीं पहनना चाहिए।





2. यदि गुरु चौथे, सातवें या दसवें भाव में है तो पुखराज को धारण करने के लिए सलाह लें। 2/7/10 लग्न वाले पुखराज न पहनें।







3. पुखराज के साथ पन्ना व हीरा धारण करने से बचें या सलाह लें। दोष वाला पुखराज धारण न करें।





4. धनु लग्न में यदि गुरु लग्न में है तो पुखराज या सोना केवल गले में ही धारण करना चाहिए, हाथों में नहीं। यदि हाथों में पहनेंगे तो ये ग्रह कुंडली के तीसरे घर में स्थापित हो जाएगा।





5. के निर्बल होने पर पुखराज धारण करने से उसके शक्तिशाली होने से ऋणात्मक प्रभाव समाप्त हो जाता है।





6. बृहस्पति या गुरु की राशि धनु और मीन राशि वालों के लिए पुखराज पहनने की सलाह दी जाती है। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वाले लोग यदि पुखराज पहनते हैं तो संतान, विद्या, धन और यश में सफलता मिलती है। गुरुवार को जन्मे तथा जिनकी कुंडली में कर्क राशि पर सूर्य-चंद्र-गुरु हो अवश्य पहनें।

ये लोग पन्ना धारण न करें | These people should not wear emerald:

1. लाल किताब के अनुसार बुध तीसरे या 12वें हो तो पन्ना नहीं पहनना चाहिए इससे नुकसान होगा।





2. ज्योतिष के अनुसार 6, 8, 12 का बुध स्वामी हो तो पन्ना पहनने से अचानक नुकसान हो सकता है। इसलिए पहले किसी ज्योतिष को कुंडली दिखाएं फिर ही पहनें।





3. यदि बुध की महादशा चल रही है और बुध 8वें या 12वें भाव में बैठा है तो भी पन्ना धारण करने से समस्या उत्पन्न हो सकती है।





4. नकली, अशुद्ध, टूटा-फूटा, धब्बेदार, चमकदार, स्वर्ण रंग का या अन्य रंग का पन्ना धारण करने से धन, समृद्धि और संतान पक्ष का नाश हो जाता है।

5. उचित धातु, नक्षत्र, दिन और ग्रहों की स्थिति देखे बगैर पन्ना धारण किया है तो वह भी नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है।