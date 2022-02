mahashivratri 2022 : महाशिवरात्रि पर ये 20 फूल न चढ़ाएं भोलेशंकर को, शिव जी होंगे नाखुश

Shiv Puja in Mahashivratri 2022



या फूल (Flower) हर भगवान को प्रिय होते हैं। लेकिन पुराणों और शास्त्रों का अध्ययन करने से पता चलता है कि कुछ फूल किसी भगवान को नहीं चढ़ाए जाते हैं। महाशिवरात्रि (mahashivratri) के खास पर्व पर हम वेबदुनिया के पाठकों के लिए लाए हैं 20 ऐसे फूलों की सूची, इन फूलों को भूलकर भी भगवान शिव को न चढ़ाएं... वर्ना भगवान शिव हो सकते हैं अप्रसन्न..





कौन-से 20 फूल ना चढ़ाएं शिव जी को, पढ़ें सूची- Dont Use This In Shiv Puja





1. केतकी के फूल

2. मदंती के फूल

3. केवड़ा के फूल

4. जूही के फूल

5. कुंद के फूल

6. के फूल

7. कंद (वसंत में खिलने वाला एक विशेष फूल)

8. अनार के फूल

9. कदंब के फूल

10. सेमल के फूल

11. सारहीन फूल/ कठूमर के फूल

12. कपास के फूल

13. पत्रकंटक के फूल

14. गंभारी के फूल

15. बहेड़ा के फूल

16. तिंतिणी के फूल

17. गाजर के फूल

18. कैथ के फूल

19. कोष्ठ के फूल