देव उठनी एकादशी 4 नवंबर को है। उसके बाद सभी तरह के मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। शादी करने के लिए अभिजीत मुहूर्त और गोधुली वेला को सबसे शुभ माना गया है। नवंबर और दिसंबर में विवाह की शुभ दिनांक और शुभ मुहूर्त कब कब है? आओ जानते हैं एक नजर में।

दिसंबर 2022 में विवाह के मुहूर्त कब कब के है | When is Vivah Muhurta in December 2022





1. नवम्बर2022 में विवाह के शुभ मुहूर्त: 25, 26, 27, 28 और 29 तारीख को शादी करना शुभ रहेगा। इसमें भी खासकर 26, 27 और 28 खास है।





2. दिसम्बर 2022 में विवाह के शुभ मुहूर्त: 01, 02, 04, 07, 08, 09, 13, 14 और 15 तारीख को शादी करना शुभ रहेगा। हालांकि खास दिनांक में 2, 4, 7, 9, 13 और 15 तारीख सबसे खास है।





विवाह के लिए अनुकूल तिथियां- द्वितीया तिथि, तृतीया तिथि, पंचमी तिथि, सप्तमी तिथि, एकादशी तिथि और त्रयोदशी तिथि विवाह के लिए शुभ होती है।

शुभ तारा : विवाह के समय शुक्र और बृहस्पति तारा उदय होना चाहिए।





शुभ योग : विवाह के लिए निम्नलिखित 3 योग शुभ माने जाते हैं। उपरोक्त वर्णित विवाह की दिनांक में जब भी ये योग हो उस योग को सबस शुभ मानें। ये योग हैं- प्रीति योग, सौभाग्य योग और हर्षण योग। यदि उपरोक्त तारीख में यह योग नहीं है तब भी इस योग में विवाह किया जा सकता है, क्योंकि यह शुभ योग है।