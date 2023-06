5 - 11 June 2023 Weekly Muhurat: जून माह में नए सप्ताह के शुभ मुहूर्त, यहां पढ़ें...

फूल यूं तो सभी अच्छे होते हैं लेकिन कुछ फूलों की जोड़ियां बड़ी निराली होती है जैसे चंपा, चांदनी और चमेली, आज हम चंपा के फूलों की बात करेंगे। सफेद और हल्के पीले रंग के शेड वाले चंपा के फूलों की सुंगध मनमोहक होती है। इन फूलों को अगर हर सुबह लाकर कांच की प्याली में पानी भर कर रखने से पूरा घर महक जाएगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह उपाय आपकी किस्मत भी बदल देगा। Uses and benefits of Champa Flowers