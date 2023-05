Sun transit 2023 : सूर्य का राशि परिवर्तन कब और कितनी बजे होगा? वृषभ संक्रांति की 3 बड़ी बातें

Sun transit 2023 : सूर्य का राशि परिवर्तन कब और कितनी बजे होगा? वृषभ संक्रांति की 3 बड़ी बातें

Sun transit in taurus 2023: सूर्य के राशि परिवर्तन को संक्रांति कहते हैं। वर्ष में 12 संक्रांतियां होती है। सूर्य इस बार वृषभ राशि में गोचर कर रहा है इसलिए इसे वृषभ संक्रांति कहा जाएगा। आओ जानते हैं कि सूर्य का राशि परिवर्तन कब और कितनी बजे होगा और क्या है वृषभ संक्रांति की 3 बड़ी बातें।

सूर्य का राशि परिवर्तन कब और कितनी बजे होगा | When and at what time will the sun's zodiac change happen?

अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सूर्य वृषभ राशि में 15 मई 2023 को सुबह 11 बजकर 32 पर प्रवेश करेंगे, जहां वे 15 जून 2023 की शाम 06 बजकर 07 मिनट तक रहने के बाद मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। स्थानीय समय के अनुसार 2 से 5 मिनट की घट-बढ़ रहती है।

वृषभ संक्रांति की 3 बड़ी बातें:

1. शिव पूजा : शास्त्रों में वृषभ संक्रांति को मकर संक्रांति के समान ही माना गया है। संस्कृत में 'वृषभ' शब्द का अर्थ 'बैल' है। बैल को नंदी भी कहते हैं जो कि शिवजी का वाहन है। वृषभ संक्रांति के दिन भगवान शिव के ऋषभ रूद्र स्वरूप और भगवान सूर्य की पूजा किए जाने की परंपरा है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख और समृद्ध जीवन के साथ ही जातक पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति होकर मोक्ष प्राप्त करता है।

2. जल दान : इस महीने में प्यासे को पानी पिलाने अथवा घर के बाहर प्याऊ लगाने से व्यक्ति को यज्ञ कराने के समतुल्य पुण्यफल मिलता है। वृषभ संक्रांति के दिन पूजा, जप, तप और दान करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। इस दौरान पितरों को तर्पण करने का भी खासा महत्व है।

3. नौतपा : वृषभ संक्रांति के दौरान सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में आते हैं और 15 दिनों तक रहते हैं इसमें शुरुआती 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।