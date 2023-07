Adhik Maas 2023 : पुरुषोत्तम मास में मिलता है दान का 10 गुना पुण्य, जानें क्या करें दान

Do Not Curry In Sawan: सावन के महीने में दही, कढ़ी, साग और कच्चे दूध से बनी चीजों को खाने की मनाही की जाती है। आखिर ऐसा क्यों? कढ़ी बनाने में दही का उपयोग होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान शिव पर सावन के महीने में दही और कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। ऐसे में इसे पीना वर्जित है। आओ जानते हैं की कढ़ी क्यों नहीं खाना चाहिए।