फेंगशुई के 7 आइटम घर में लाएंगे धन

चीन का है। फेंग और शुई का शाब्दिक अर्थ है वायु और जल। यह शास्त्र भी पंचतत्वों में पर ही आधारित है। फेंगशुई के अनुसार घर में यदि आपने 7 वस्तुओं को उचित स्थान पर रख दिया तो मालामाल हो जाएंगे। साथ ही सफलता और उन्नति के द्वारा खुल जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि कौनसे हैं वे सात आइटम? नहीं, तो जानिए।





1. : फेंगशुई के अनुसार घर में कछुआ रखने से उन्नति के साथ ही धन-समृद्धि का योग बनता है।





2. : धन, मान-सम्मान में वृद्धि करने के लिए गोल्डन फिश की मूर्ति घर के ड्राइंग रूम में रखी जाती है।

3. : बांस को सुख, शांति और समृद्धि देने वाला माना गया है। घर के गमले में लगाया जाता है।





4. सिक्के : लाल रिबन से बंधे सिक्के द्वार पर लटकाए जाते हैं। इससे घर में धन और समृद्धि आती है।

5. तीन टांगों वाला मेंढक : कहते हैं कि यह भाग्यशाली होता है। यह भाग्य को जागृत करता है।

6. : इसे मुख्य दरवाजे पर लटकाने पर घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है।

7. क्रिस्टल-ट्री : क्रिस्टल-ट्री को रखने से सुख-शांति, धन-समृद्धि और मान-सम्मान बना रहता है।