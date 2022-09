ट्विटर पर उठी आसिफ अली के बैन की मांग, अफगान गेंदबाज को बल्ला दिखाना पड़ेगा महंगा

What is this? Really shameful. @ICC should take some strict action against this guy. Asif Ali.

pic.twitter.com/87Gjmv5dHj — Vishal. (@SportyVishal) September 7, 2022

What did can't be justified, he should learn some ethics and use bat instead of punch next time pic.twitter.com/VC0cpJLNsx — Haroon (@ThisHaroon) September 7, 2022

This bowler, who's name is not even known my many cricket fans misbehaved first. He should be banned not Asif Ali.#BanAsifAli pic.twitter.com/0wZIs888SR — Arqam (@arrqamm) September 8, 2022

Pakistani cricket fans beaten to a pulp by Afghan cricket fans triggered by Pakistani batsman Asif Ali’s attempt to physically assault Afghan bowler who took his wicket during the #PAKvAFG match. pic.twitter.com/A3tt45Xwzm — Sonam Mahajan (@AsYouNotWish) September 7, 2022

बनाम का मैच जब रोमांचक हो रहा था तो 19वें ओवर में आसिफ अली ने एक ऐसी गलती कर दी जिससे ट्विटर पर उनके बैन की मांग होने लग गई है।आसिफ अली ने एक छक्का जड़ने के बाद फहीद की अगली शॉर्ट गेंद पर लंबा शॉट खेला लेकिन गेंद लेग स्लिप पर खड़े खिलाड़ी के हाथ में समा गई।इसके बाद फहीद ने जोश में जश्न मनाया जो आसिफ को अच्छा नहीं लगा। उन्होंनेको मारने के लिए बल्ला दिखाया। इस वाक्ये को देखकर अंपायर और खिलाड़ी दोनों ही फहीद और आसिफ को अलग करने लग गए।पाक डग आउट से खुद हसन अली दौड़कर आए ताकि मामला बहुत ज्यादा नहीं बिगड़े। इसके बाद दोनों ही टीमों में गहमा गहमी खासी बढ़ गई थी।अंतिम ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 11 रन चाहिए थे। लेकिन नसीम शाह ने 2 छक्के मारकर पाकिस्तान को हैरतअंगेज जीत दिला दी। उनके जश्न के तरीके से भी पता चल गया कि पाकिस्तान यह मैच हर हाल में जीतना चाहती थी।हालांकि अब आसिफ अली के बैन की मांग ट्विटर पर हो रही है। आईसीसी से क्रिकेट फैंस गुहार लगा रहे हैं कि आसिफ अली को बैन किया जाए।नियम के हिसाब से देखें तो काफी मुमकिन है कि आसिफ अली पर आईसीसी कार्यवाही करे। यह तो स्पष्ट है कि आसिफ अली पर आर्थिक जुर्माना लगेगा। लेकिन मैच फीस कटने के बाद उनके एक मैच से बाहर बैठने की भी संभावना है। 9 तारीख को होने वाला पाक श्रीलंका मैच में वह शायद ही खेल पाएं।पाकिस्तान को एक लो स्कोरिंग मैच में लगभग घुटने पर ला देने वाली अफगानिस्तान अंतिम ओवर में पाकिस्तान से 1 विकेट से हारकर से बाहर हो गई। यह हार अफगानिस्तान के फैंस पचा नहीं पाए और स्टेडियम में तोड़ फोड़ करने लग गए। इसके साथ ही पाकिस्तान के फैंस के साथ मार पीट भी की।