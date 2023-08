जानिए वनडे एशिया कप में किन खिलाड़ियों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

Top Run Scorer In Asia Cup ODI : एशिया कप (Asia Cup), Top Asian Teams के बीच खेला जाने वाला टूर्नामेंट है। यह ODI और T20 दोनों फॉर्मेट में खेला जाता है। 1984 से लेकर एशिया कप अब तक कुल 15 बार आयोजित किया जा चूका है।





श्रीलंका अब तक सभी संस्करणों में खेलने वाली एकमात्र टीम है। दूसरी और, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने 14 संस्करण खेले हैं। (Srilanka is the only team to play all the editions of Asia cup. India, Pakistan and Bangladesh have played 14 editions so far)



भारत ने इसे 7 बार, श्रीलंका ने 6 बार, पाकिस्तान ने 2 बार जीता हैं। बांग्लादेश, Asia Cup में 14 बार भाग लेने के बाद भी इसे एक भी बार नहीं जीत सका। एशिया कप का 13वां संस्करण, 2016 में खेला गया था और यह टी-20 प्रारूप में खेले जाने वाला पहला संस्करण था। (First Asia Cup edition in T-20 Format)



आइए देखें कि Asia Cup ODI के इतिहास में सर्वकालिक रन बनाने वाले खिलाडी कौन हैं (Players to score Most Runs in the Asia Cup ODI history)





Top Run Scorer (Asia Cup 2023) Players Country Years Runs Sanath Jayasuriya Sri Lanka 1990-2008 1220 Kumar Sangakkara Sri Lanka 2004-2014 1075 Sachin Tendulkar India 1990-2012 971 Shoaib Malik Pakistan 2000-2018 786 Rohit Sharma India 2008-2018 745 Arjuna Ranatunga Sri Lanka 1984-1997 741





Sanath Jayasuriya







1. सनथ जयसूर्या (Sanath Jayasuriya) : एशिया कप इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में श्रीलंकाई दिग्गज, सनथ जयसूर्या (Sanath Jayasuriya) शीर्ष पर हैं। उन्होंने एशिया कप में 25 मैच खेले और 1220 रन बनाए, जो टूर्नामेंट में किसी भी बल्लेबाज द्वारा सबसे अधिक है। उन्होंने 53.04 की औसत से यह रन बनाए और 6 शतक, 3 अर्धशतक भी लगाए हैं। उनका उच्चतम स्कोर (Highest Score) 130 है

उनके द्वारा खेले गए आखरी टूर्नामेंट (2008) में उन्होंने कुल 378 रन बनाए थे, जो टूर्नामेंट के एक संस्करण में किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सबसे अधिक रन हैं।





Kumar Sangakkara





2. कुमार संगकारा (Kumar Sangakkara) : इस सूची में दूसरे नंबर पर एक और दिग्गज खिलाड़ी कुमार संगकारा आते हैं जिन्होंने एशिया कप में 24 मैचों में 48.86 की औसत और 84.51 स्ट्राइक रेट के साथ 1075 रन बनाए थे। उनका उच्चतम स्कोर 121 है। वनडे में इस टूर्नामेंट में उनके नाम 4 शतक और 8 अर्धशतक हैं।



Sachin Tendulkar



3. सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) : यकीनन दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में से एक, सचिन रमेश तेंदुलकर ने अपना पहला एशिया कप 1990 में खेला था। यह एशिया कप का चौथा संस्करण था। 1990 से 2012 के बीच उन्होंने एशिया कप में 23 मैच खेले जिसमें उन्होंने 51.10 की औसत और 85.47 स्ट्राइक रेट के साथ कुल 971 रन बनाए। एशिया कप में उनके नाम 2 शतक और 7 अर्द्धशतक हैं और उनका उच्चतम स्कोर 114 है





Shoaib Malik



4. शोएब मलिक (Shoaib Malik) : शोएब मलिक ने पाकिस्तान के लिए काफी क्रिकेट खेला है और वह अपने अद्भुत खेल कौशल के लिए जाने जाते हैं। वह इस रन स्कोरिंग सूची में चौथे स्थान पर आते हैं। एशिया कप में उन्होंने 2000-2018 के बीच खेला है और एशिया कप के 17 मैचों में उन्होंने 65.50 की औसत और 90.65 स्ट्राइक रेट के साथ 786 रन बनाए हैं। उनके नाम 3 शतक और 3 अर्धशतक हैं



Rohit Sharma



5. रोहित शर्मा : (Rohit Sharma) : रोहित शर्मा, एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे भारतीय और इस लिस्ट में पांचवें खिलाड़ी हैं. 2008-2018 के बीच उन्होंने एशिया कप में खेले गए 22 मैचों में 46.56 औसत और 84.94 स्ट्राइक रेट के साथ 745 रन बनाए हैं। एशिया कप इतिहास में उनके नाम 1 शतक और 6 अर्धशतक हैं। एशिया कप में उनका सर्वोच्च स्कोर 111* है





Arjuna Ranatunga

6. अर्जुन राणातुंगा (Arjuna Ranatunga) : अर्जुन रणतुंगा इस सूची में तीसरे श्रीलंकाई खिलाड़ी हैं और एशिया कप इतिहास के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक हैं। 1984-1997 के बीच उन्होंने 57 की औसत और 82.79 की स्ट्राइक रेट से 741 रन बनाए। एशिया कप में उनका सर्वोच्च स्कोर 131* है और उनके नाम एक शतक और 6 अर्धशतक हैं