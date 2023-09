रोहित विराट की गिल्लियां उड़ाई शाहीन आफरीदी ने ट्वटिर पर फैंस ने माथा पकड़ा

Indian top order went out faster than Aditya L1 pic.twitter.com/JmMWD2VhuA — Sagar (@sagarcasm) September 2, 2023

No Afghanistan, no drop catch, no flat track, NO PARTY FOR CHOKLI.#INDvsPAK pic.twitter.com/z34dUoCHM4

Seeing the condition and swing, Ishan Kishan himself tied Kohli's pads and asked him to go at 3. #INDvsPAK

— Silly Point (@FarziCricketer) September 2, 2023

From thinking when will the rain stop....

To...

Hoping that rain doesnt stop.. In no time..#INDvsPAK #PAKvIND #IndianCricketTeam

— Bhaskar Sridhar (@kknotokaye) September 2, 2023

Lagta hai #IndianCricketTeam apne aap ko kamzor dikhana chahti hai duniya ke samne so that #WorldCup2023 me surprise de sake

— Vishal Agrahari (@vaishyvishal1) September 2, 2023

INDvsPAK श्रीलंका में पल्लेकल में खेले जा रहे भारत बनाम पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान ने पहले 10 ओवरों में कुछ ज्यादा रन दे दिए लेकिन 2 अहम विकेट ले लिए। यह विकेट कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली का रहा। दोनों को ही पाकिस्तान के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने बोल़्ड किया।दोनों को ही शाहीन टी-20 विश्वकप 2021 में भी आउट कर चुके थे।रोहित और विराट के विकेट गिरने के बाद ट्विटर पर भारतीय फैंस ने अपना माथा पकड़ लिया।रोहित शर्मा 11 रन और विराट कोहली 4 रन बनाकर बोल्ड हो गए।इससे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को यहां खेले जा रहे एशिया कप एकदिवसीय मुकाबले में बारिश के कारण रुकावट आयी है।मैच रोके जाते समय भारत ने 4.2 ओवर में बिना किसी नुकसान के 15 रन बना लिये।खेल में रुकावट के समय कप्तान रोहित शर्मा 18 गेंद में 11 रन बनाकर बल्लेबाज कर रहे थे जबकि उनके सलामी जोड़ीदार शुभमन गिल ने आठ गेंद में अभी खाता नहीं खोला है।शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह ने पूरे दमखम के साथ गेंदबाजी की। नसीम को हालांकि पिच से ज्यादा मदद मिलती दिख रही है, लेकिन उनका खाता खोलना अभी बाकी है।खबर लिखे जाने तक भारत के 3 विकेट 11.2 ओवर में गिर गए थे। बारिश के कारण एक बार फिर खेल में खलल आ गया था। श्रेयस अय्यर भी 14 रन बनाकर हारिस राउफ का शिकार हो गए थे।भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा ने शुक्रवार को कहा थाकि उनके बल्लेबाजों को शनिवार को यहां बहुप्रतीक्षित एशिया कप मुकाबले में पाकिस्तान की दमदार तेज गेंदबाजी तिकड़ी का मुकाबला करने के लिए अपने अनुभव पर भरोसा करना होगा। रोहित और विराट कोहली की अगुवाई वाला भारतीय बल्लेबाजी क्रम जब यहां के पालेकल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ जैसे काबिल गेंदबाजों का सामना करेगा तो यह एक रोमांचक प्रतियोगिता होगी।रोहित ने मैच पूर्व संध्या पर इस बारे में पूछे जाने पर कहा था, ‘‘ नेट सत्र में शाहीन, नसीम और रऊफ हमें बल्लेबाजी अभ्यास नहीं कराते है। हमारे पास जो गेंदबाज हैं उनसे हम अभ्यास करते हैं। वे सभी कौशल से भरे हुए गेंदबाज हैं। हमें उनके खिलाफ बस अपने अनुभव का उपयोग करना होगा।’’ टूर्नामेंट शुरू होने के बाद भी भारतीय टीम कुछ फिटनेस समस्याओं से गुजर रही है। लोकेश राहुल चयन के लिए उपलब्ध नहीं हैं जबकि जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा और श्रेयस अय्यर एकदिवसीय टीम में लंबे समय के बाद वापसी कर रहे है। रोहित से जब टीम की फिटनेस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘‘किसी भी तरह से यह (एशिया कप 2023) फिटनेस टेस्ट नहीं है। यह टूर्नामेंट शीर्ष छह एशियाई टीमों के बीच खेला जाता है। यह एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है।’’