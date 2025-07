श्री लिंगाष्टकम् स्तोत्र | Sri Lingashtakam Stotra

who will be the next dalai lama: 6 जुलाई को दलाई लामा 90 साल के पूरे हो जाएंगे। इस महत्वपूर्ण अवसर पर, धर्मशाला के मैकलोडगंज में उनके लिए तीन दिवसीय जन्मदिन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस भव्य आयोजन पर चीन की पैनी नजरें टिकी हुई हैं। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (CTA) के कई बड़े नेता दावा कर चुके हैं कि 90वें जन्मदिन पर दलाई लामा अपने उत्तराधिकारी का एलान कर सकते हैं। ऐसे में यह सवाल और भी प्रासंगिक हो जाता है कि आखिर दलाई लामा का उत्तराधिकारी कैसे चुना जाता है? आइए जानते हैं, दलाई लामा की खोज में क्या है पुनर्जन्म की मान्यता और कैसे मिलते हैं नए दलाई लामा?