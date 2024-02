रथ सप्तमी विशेष : अचला सप्तमी के दिन करें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ

The worship of the sun : रथ सप्तमी भगवान सूर्यदेव की उपासना का पर्व है, इस दिन सूर्य जयंती मनाई जाती है, जिसे लोग बड़े पैमाने पर मनाते हैं। अत: अचला/रथ सप्तमी पर इस खास आरती से करें सूर्यदेव को प्रसन्न। पढ़ें आरती...