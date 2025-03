नर राजा है तो नारी रानी है नारी बिना जीवन बेमानी है... नारी शक्ति पर स्वरचित कविता हिंदी में

how to deal with bhang hangover: होली का नाम लेते ही दिमाग में रंग, गुलाल, गुजिया और ठंडाई का ख्याल आता है। लेकिन एक और चीज है जो होली के साथ खासतौर पर जुड़ी हुई है, और वो है भांग। होली पर भांग का सेवन करना कई जगहों पर परंपरा बन चुका है।