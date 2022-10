श्रीलंका को 8 विकेटों से हराकर 7वां एशिया कप जीती टीम इंडिया

And there we have it! India

are crowned champions of the #WomensAsiaCup2022 !



A comfortable win in the end, chasing down Sri Lanka’s

total of 65 runs, with the help of a blistering innings by Smriti Mandhana.#INDvSRL #AsianCricketCouncil #ACC pic.twitter.com/kv52WwRAF2 — AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) October 15, 2022

Smritiiiii... finishes it off in style



For the 7th time. The Champions of Asia. #INDvSL #AsiaCup pic.twitter.com/s6DP1LtUpL — Aman Tiwari (@amantiwari_) October 15, 2022

श्रीलंका को खिताबी मुकाबले में बड़ी आसानी से 8 विकेटों से हराकर ने अपना 7वां जीत लिया है। की कप्तानी की अगुवाई में पहली बार भारतीय टीम एशिया कप जीती है।श्रीलंका ने भारत को 20 ओवर में 66 रन का लक्ष्य दिया, जिसे भारत ने 8.3 ओवर में ही हासिल कर लिया।यह महिला एशिया कप का आठवां आयोजन था, जबकि भारत की यह सातवीं जीत है। भारत ने महिला एशिया कप चार बार एकदिवसीय प्रारूप में जीता है जबकि तीन बार टी20 प्रारूप में विजय हासिल की है।भारत की जीत की नींव रखने के लिये ने तीन विकेट लिये जबकि राजेश्वरी गायकवाड़ और स्नेह राणा ने दो-दो विकेट श्रीलंका को 65 रन पर रोक दिया। भारत को 66 रन के लक्ष्य तक पहुंचाने के प्रयास में शेफाली वर्मा (05) और जेमिमाह रॉड्रिगेज़ (02) आउट हो गयीं, लेकिन स्मृति ने कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ तीसरे विकेट के लिये 36 रन की साझेदारी करके भारत को आसान जीत दिलाई। स्मृति ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 25 गेंदों पर छह चौकों और तीन छक्कों के साथ नाबाद 51 रन बनाये जबकि हरमनप्रीत ने 14 गेंदों पर एक चौके के साथ नाबाद 11 रन का योगदान दिया।श्रीलंका ने यहां सिलहेट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पर खेले गये मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी लेकिन यह फैसला उनके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं गया। तीसरे ओवर में कप्तान और सलामी बल्लेबाज चमारी अटापट्टू (06) के रनआउट होने के बाद श्रीलंकाई टीम के विकेटों की झड़ी लग गयी। रेणुका सिंह (5/3) ने अगले ओवर में हर्षिता मदावी और हसिनी परेरा को आउट किया जबकि अनुष्का संजीवनी रनआउट हो गयीं। इसके बाद रेणुक ने छठे ओवर में कविशा दिलहारी को आउट करके 16 रन पर श्रीलंका की आधी टीम को पवेलियन भेज दिया।राजेश्वरी गायकवाड़ (16/2) ने निलाक्षी डी सिल्वा और ओशदी राणासिंह का विकेट निकाला जबकि स्नेह राणा (13/2) ने मलशा शेहानी और सुगंधा कुमारी को आउट किया।श्रीलंका के नौ विकेट 43 रन पर गिरने के बाद अंतिम दो बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ 27 गेंदों पर 22 रन की साझेदारी करके टीम को 20 ओवर में 65/9 के स्कोर तक पहुंचाया। इनोका रणवीरा ने 22 गेंदों पर दो चौकों के साथ नाबाद 18 रन बनाये जबकि 11वीं नंबर की बल्लेबाज अचिनी कुलसुरिया ने 13 गेंदों पर छह रन जोड़े।