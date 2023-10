11 अक्टूबर: आज अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, जानें महत्व और 2023 की थीम

International Day of the Girl Child: आज अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस है। इस दिन को मनाने को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2011 को इस बारे में एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें बालिकाओं के अधिकारों एवं विश्व की उन अद्वितीय चुनौतियों का, जिनका कि वह मुकाबला करती हैं, को मान्यता देने के लिए 11 अक्टूबर 2012 को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया। और तभी दुनियाभर में पहला अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर 2012 को मनाया गया।

अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 की थीम- International Day of the Girl Child Theme 2023

हर साल अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम अलग-अलग निर्धारित की जाती है। वर्ष 2023 में अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम 'लड़कियों के अधिकारों में निवेश करें: हमारा नेतृत्व, हमारा कल्याण' (Invest In Girls Right : Our Leadership, Our Well-being) रखी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर लड़कियों के सामने आ रहीं चुनौतियों की पहचान कर उसका समाधान करना, उन्हें शिक्षित करके स्वस्थ जीवन का अधिकार दिलाना, सशक्तीकरण करना, मानवाधिकारों का हनन रोकना तथा एक सुरक्षित समाज का निर्माण करना है।