टीएमसी सांसद ने खींचा विधायक का गाल, भाजपा सांसद ने वीडियो शेयर कर पूछा सवाल

लॉकेट चटर्जी ने ट्वीट कर लिखा है, 'टीएमसी महिलाओं को सशक्त बना रही है? यह टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और निवर्तमान बांकुरा महिला विधायक हैं, जो टिकट न मिलने के कारण निराश थीं। शर्म आनी चाहिए।'

हालांकि यह साफ नहीं है कि यह वीडियो कब का है। बहरहाल इस वीडियो के सामने आने के बाद भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए हैं। पार्टी का दावा है कि पश्चिम बंगाल में महिला अपराधों मसलन रेप, छेड़खानी जैसी घटनाओं में पिछले 10 साल में कुछ भी कमी नहीं आई।

empowering women...?

This is TMC MP and the woman is outgoing Bankura MLA who was miffed for not getting a ticket.



Shame! pic.twitter.com/JUXsZerN6i