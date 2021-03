भाजपा के शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से भरा नामांकन, ममता से मुकाबला

अधिकारी ने एक रैली के बाद हल्दिया में उप-विभागीय कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। इस रैली में केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और स्मृति ईरानी ने भी शिरकत की।

যেভাবে এতদিন নন্দীগ্রামের মানুষের পাশে ছিলাম আগামী দিনেও একইভাবে সমস্ত সুখ-দুঃখে তাদের পাশে থাকতে চাই। সমস্ত উন্নয়ন প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে দিতে আমি দায়বদ্ধ।

Honoured to stand with the People of #Nandigram all these years & it's my Duty to be by their side in the future as well. pic.twitter.com/NSPTQm5ThY